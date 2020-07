Gyermekvédelem-honvédelem

Fülöp Attila: a gyermekvédelemből kikerülő fiataloknak legyenek megfelelő életcéljaik!

Fontos, hogy a gyermekvédelem rendszeréből kikerülő, felnövő fiataloknak legyen olyan céljuk, amely "megtartja őket az életben" - hangoztatta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért felelős államtitkára hétfőn Székesfehérváron, a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központban.



Az Emmi, a Honvédelmi Minisztérium (HM), a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Sportszövetség képviselői a gyermekvédelmi rendszerben élő fiatalok honvédelmi pályaorientációjáról írtak alá együttműködési megállapodást.



Az eseményen Fülöp Attila úgy fogalmazott: az együttműködés célja olyan kapaszkodót nyújtani a gyermekvédelemben nevelkedő fiataloknak, ami stabillá tudja tenni az életüket.



Hangsúlyozta: ma Magyarországon 23 ezer gyerek él családjukból kiemelten nevelőszülőknél vagy gyermekotthonokban, intézményekben.



A kormány elkötelezett abban, hogy a gyermekvédelmet családközpontúvá tegye, ezért is indította el a Befogadlak programot - közölte.



Azt mondta: a honvédelmi pályaorientációs Vértezd fel magad! program egyszerre szolgál gyermekvédelmi és honvédelmi célokat, hogy a gyermekvédelem rendszerében élő fiatalok tanuljanak, kapjanak ismereteket a honvédelemről, a hazaszeretetről és a sportról.



Kötődést és bizalmat szeretnének adni a gyermekeknek, a honvédség és a sport pedig ilyen irány, ezért a programot minden Magyarországon gyermekvédelmi rendszerben élő gyermek részére eljuttatják - közölte Fülöp Attila.



Németh Szilárd, a HM parlamenti államtitkára a Magyar Honvédséget az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb munkáltatójának nevezte.



Szeretnék elérni, hogy a gyermekvédelem rendszerében élők az együttműködés segítségével hátrányukból "előnyt tudjanak kovácsolni" - mondta a politikus.

Kiemelte: a Magyar Honvédség az elmúlt négy hónapban is bizonyított, a koronavírus-járvány idején a katonák megmutatták azt, hogy mi a társadalmi felelősségvállalás.



Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke fontosnak nevezte, hogy a gyerekek kötődjenek a hazához, a szülőföldhöz.



Nevelésük során "adjunk nekik szárnyakat", hogy nagy célokat tűzzenek ki, sikereket érjenek el életükben, és ők is családot alapítsanak - mondta.



Hozzátette: a képzés során az ismeretek átadása mellett az érzelmi intelligencia fejlesztésére is koncentrálni kell, a Honvédelmi Sportszövetség pedig a sporttevékenységeken keresztül járul hozzá nevelésükhöz.



Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka nagy családnak nevezte a honvédséget. Közölte: örömmel vesznek részt az együttműködésben, mert a honvédelmi és haderő-fejlesztések egyik központi eleme a humán erőforrás, a katona.