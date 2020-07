Koronavírus-járvány

42 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Mezőkövesden

Az elmúlt napokban Mezőkövesden és Miskolcon is növekedett a koronavírusos esetek száma. A mezőkövesdi helyzetről a Nemzeti Népegészségügyi Központ elárulta, az elvégzett PCR-vizsgálatok 42 főnél igazoltak Covid–19-fertőzést - írta a Baon.hu.



A járványügyi hatóság eddig 320 szoros kontaktot derített fel, és az Országos Mentőszolgálat 283 főnél vett légúti mintát. Jelenleg kettő fertőzött személyt ápolnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház infek­tológiai osztályán. A szükséges járvány­ügyi hatósági intézkedések megtörténtek.



A szoros kontaktok továbbra is járványügyi megfigyelés alatt állnak, jelenleg nem hagyhatják el otthonaikat.



Mivel Mezőkövesden jelentős a turizmus, hiszen nyitva vannak a matyó hagyományokat, a mezőgazdasági gépeket és Takács István festőművész életművét bemutató múzeumai, valamint a legnagyobb vonzerőt a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő jelenti, a turisták bizalma fontos a városnak. Az NNK tájékoztatása szerint a területi járványügyi hatóság megtette a szükséges intézkedéseket, és folyamatosan figyelemmel kísérik a megbetegedések a terjedését, így nyugodtan látogathatók az idegenforgalom által kedvelt helyek a megelőző higiénés szabályok betartásával (például a rendszeres kézmosással, a kellő távolság tartásával). Vízzel a fertőzés nem terjed, a cseppfertőzést kell megelőzni.



A közösségi oldalon tájékoztatta szombaton Aros János, a város polgármestere a településen élőket arról, hogy Sárospatakon is van igazolt koronavírus-beteg.



„Sajnos minden óvatosság ellenére úgy tűnik, a koronavírus minket sem került el. Tegnap este magas lázzal és tipikus tünetekkel szállítottak a miskolci kórház intenzív osztályára egy 55 éves sárospataki férfit. A gyanú mostanra valósággá vált, kimutatták a szervezetében a Covid–19-et. A járványügyi hatóság a rendőrség segítségével megkezdte a kapcsolatai felderítését, akikkel közvetlen találkozhatott, azoknak a tesztelése holnap megkezdődik. Azoknak

a helyeknek, ahol megfordulhatott, a fertőtlenítését még a mai napon elvégezzük."



Az NNK továbbra is hangsúlyozza és felhívja a lakosság figyelmét a fertőzés terjedését megakadályozó szabályok fokozott betartására: a rendszeres, gyakori kézmosás, a kézfertőtlenítés, a szociális távolság betartása és a helyes maszkviselés.