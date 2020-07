Transzplantáció

Elvégezték a tizenegyezredik szervátültetést Magyarországon

Elvégezték a tizenegyezredik szervátültetést Magyarországon; a beavatkozást június 17-én a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikáján, egy kiemelt sürgősséggel májra váró betegnél hajtották végre.



Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Transzplantációs Társaság az MTI-hez hétfőn eljuttatott közös közleményében azt írta, a 11 000 szervátültetés között 8976 veseátültetés, 1098 májátültetés, 658 szívátültetés, 181 hasnyálmirigy-átültetés vesével kombináltan vagy szigetsejtesen, és 87 tüdőátültetés történt. A műtétek csaknem kétharmadát a Semmelweis Egyetem klinikáin hajtották végre.



Közölték azt is, hogy tavaly 440 szervátültetést végeztek a magyarországi szervátültetési központokban. Négyszáztíz transzplantáció elhunytból, 30 átültetés élődonorból történt. A szervátültetések száma jelentősen növekedett, miután Magyarország 2013-ban csatlakozott az európai szervátültetéseket koordináló Eurotransplanthoz, és bevezették az Országos Vérellátó Szolgálat kórházi koordinátori programját. A szervátültetések száma így 2013-tól eléri az évi 400-500-at - írták.



Hozzátették, az esetszám önmagában is arra utal, hogy jelentős, évtizedes tapasztalattal működnek a hazai transzplantációs programok, ma már hét szervátültetési központban 11 szervátültetési program működik országszerte. A fejlődésre utal az is, hogy az első magyarországi transzplantáció óta eltelt 47 év alatt az első ezer átültetés 30 év alatt, míg az utolsó ezer eset alig több mint két év alatt történt.



A közleményben felidézték: Magyarországon az első vesetranszplantációt 1962-ben Szegeden végezték el, az első vesetranszplantációs program 1973-ban indult a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján. 1979-től Szegeden, 1991-től Debrecenben, végül 1993-ban Pécsen is megnyíltak a vesetranszplantációs osztályok.



Az első szívátültetést 1992-ben végezte Szabó Zoltán professzor a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján.



1994-ben megnyílt Budapesten a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikája és a következő évben indult az azóta is sikeresen működő májtranszplantációs program.



Kombinált vese és hasnyálmirigy-beültetést 1998-ban végezték először Magyarországon a Pécsi Tudományegyetem Sebészeti Klinikáján, 2004 óta Budapesten is történik ilyen beavatkozás.



Gyermekszív-átültetést 2007 óta végeznek a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben. Az első transzplantációt id. Hartyánszky István és Bodor Elek hajtotta végre.



Tüdőátültetést 2015 decembere óta végeznek Magyarországon az Országos Onkológiai Intézet Mellkassebészeti Központjában, ahol Rényi-Vámos Ferenc és Lang György végezte az első átültetést. Előtte a magyar betegeket Bécsben operálták.