Egészségügy

Kormányhivatalok: valamennyi balatoni strandon kiváló vagy jó a vízminőség

A Balaton vízminősége a természetes fürdőhelyek többségén kiváló, pár esetben jó a tó Somogy, Zala és Veszprém megyéhez tartozó részén is - közölték az illetékes kormányhivatalok az MTI megkeresésére pénteken.



Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) csütörtökön harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Balaton nyugati medencéjére, mert a vízben a határértéket jelentősen meghaladó klorofill-A szinteket mértek, ami jelentős algaprodukció kialakulását jelzi.



A Balaton körüli megyék mindhárom kormányhivatala azt a tájékoztatást adta, hogy az idei szezonban is folyamatosan ellenőrzik a jogszabályi előírások betartását, egyebek mellett a strandok higiénés állapotát, az üzemelés tárgyi és személyi feltételeit, a vízfelület és a vízpart tisztaságát, a bóják meglétét. A vízminőség monitorozását havi gyakorisággal végzik.



A Zala Megyei Kormányhivatal azt közölte: a tó nyugati medencéjénél található megyei partszakasz mind a hét strandján fürdőzésre alkalmas, kiváló a vízminőség. A kijelölt pontokon történő mintavétel során, a helyszíni szemle megállapításai alapján júliusban kiegészültek a vizsgálatok cianobaktérium-sejtszám és klorofill-A kimutatásával is. "A vizsgált paraméterek tekintetében kifogásoltság nem merült fel" - fogalmaztak.



A Veszprém Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a megye valamennyi természetes fürdőhelyének vize fürdőzésre alkalmas, strandjaik vízminőségének zöme pedig kiváló, mindössze kettő kapott ennél alacsonyabb, jó minősítést.



A somogyi kormányhivatal is arról számolt be, hogy a megye valamennyi természetes fürdővize fürdőzésre alkalmas, strandjaik zömének vízminősége kiváló, mindössze egy-egy kapott jó minősítést.



A Balaton körüli megyék kormányhivatalai arról is beszámoltak, hogy a járványhelyzetre való tekintettel néhány fürdőhasználati és üzemeltetési előírás szigorítása vált szükségessé, ebben a szezonban fokozott figyelmet fordítanak ezek betartásának ellenőrzésére is.