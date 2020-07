11 térségben

Katasztrófavédelem: 90 ezer hektáron folytatódik a szúnyogirtás

A következő napokban 11 térség csaknem 500 településén, több mint 90 ezer hektáron folytatódik az országos szúnyogirtás - tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivő-helyettese hétfőn az MTI-t.



Ez azt jelenti, hogy a főváros nyolc kerületében, valamint Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala megyében, a Csepel-sziget környékén, illetve Csorna, a Dunakanyar, Szekszárd és Szolnok térségében kerül sor gyérítésre - közölte Dóka Imre.



A beavatkozások részletes programja megtalálható a katasztrófavédelem honlapján - tette hozzá.



Mint elmondta: a júniusi csapadékos időjárás miatt szinte mindenütt tömegesen vannak jelen a szúnyogok. A középső és nyugati országrészben a lárvatenyészőhelyek mérete csökkent, azonban a Tiszán levonult kisebb áradást követően a folyó mentén továbbra is jelentős területeken képesek szaporodni, ezért ott elhúzódó ártalomra kell számítani - ismertette.



A kifejlett szúnyogok, amennyiben a környezeti feltételek megfelelőek számukra, négy-hat hétig maradnak életben - fűzte hozzá.



A szakemberek - folytatta - az összefüggő, nagy kiterjedésű tenyészőhelyekre a következő napokban légi úton juttatják ki a lárvák elleni biológiai irtószert. A baktérium által termelt speciális fehérje az alkalmazott dózisban csak a szúnyoglárvákra hat, így közvetlenül a vízi élőhelyeken alkalmazható.



Ugyanakkor, azokon a településeken, amelyeken már megjelentek a kifejlett szúnyogok, földi járműre rögzített úgynevezett melegködképző vagy permetezőberendezések segítségével irtják a vérszívókat - sorolta.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakosság is sokat tehet a szúnyogártalom csökkentése érdekében.



Példaként mondta, hogy egy vízzel teli virágcserépben, madáritatóban százszámra képesek megjelenni a csípőszúnyogok lárvái, amelyek a jelenlegi meleg időben akár egy hét alatt kifejlődhetnek.



A ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján olvasható tájékoztató - mondta a szóvivő-helyettes.