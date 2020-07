Koronavírus

Maruzsa: remélhetőleg hagyományosan lehet elkezdeni az új tanévet

Ősszel remélhetőleg elkerülhető a rendszerszintű átállás a digitális munkarendre, és csak ott kell erről döntést hozni, ahol járványügyileg szükséges. 2020.07.13 10:33 MTI

Remélhetőleg hagyományosan, normál munkarendben lehet elkezdeni az új tanévet, de arra is fel kell készülni, hogy esetleg ismét digitális oktatásra kell átállniuk az iskoláknak a koronavírus-járvány miatt - közölte a köznevelésért felelős államtitkár hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Maruzsa Zoltán azt mondta, hogy ősszel remélhetőleg elkerülhető a rendszerszintű átállás a digitális munkarendre, és csak ott kell erről döntést hozni, ahol járványügyileg szükséges. A tanév kezdetéig még másfél hónap van, ez idő alatt az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján vizsgálják, milyen új technológiai megoldásokat lehet használni, ha újra otthoni oktatás lesz - tudatta.



Hozzátette: a tanév legelejét arra is használják majd, hogy felkészüljenek a rendkívüli eseményekre.



Az államtitkár beszélt arról is, hogy az érettségire felkészülés sikeres volt. A jegyek átlaga idén 3,61 volt, ami nem tér el az elmúlt öt év átlageredményétől. Az elégtelen osztályzatok aránya azonban alacsonyabb, 0,89 százalék - mondta Maruzsa Zoltán.