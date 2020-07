Önkormányzat

Karácsony: jó irány az önkormányzatok felhatalmazása az Airbnb szabályozására

Jó iránynak tartja a főpolgármester, hogy a kormány az önkormányzatoknak, Budapesten a kerületeknek ad lehetőséget az Airbnb szabályozására.



Karácsony Gergely csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében közölte: a fővárosi önkormányzat kész együttműködni a kerületekkel a szabályozási munkában.



Kiemelte, hogy mások a kormány és a főváros elvei, értékei és szándékai, de most "középen mégis találkozunk" a rövid távú lakáskiadás szabályozása, vagyis az Airbnb-törvény kapcsán.



"Az a fura és tanulságos dolog" történt, hogy a szabályozás megalkotásának folyamatában a fővárossal is egyeztettek az állam képviselői. Az állami és a fővárosi turisztikai cég között is jó a kapcsolat, hiszen együtt kell dolgozniuk azon, hogy Budapesten újrainduljon a százezreknek megélhetést biztosító turizmus - olvasható a főpolgármester bejegyzésében.



Karácsony Gergely azt írta, hogy az Airbnb szabályozása kapcsán a kormány a szállodák és a szállodatulajdonosok, a főváros vezetése a budapestiek érdekeiből indul ki. "Abból, hogy súlyos lakhatásai válságot örököltünk: Budapest világrekorder volt az ingatlanárak növekedésében, elszabadultak az albérletárak is", már egy középosztálybeli család számára is megfizethetetlen az albérlet a belső kerületekben, súlyos problémája Budapestnek is a lakhatási szegénység - fogalmazott.



Közölte: a lakások szállodaként való hasznosításának újraszabályozását elvben támogatják. Az álláspontjuk az, hogy olyan átfogó szabályozásra van szükség, ami Amszterdam, Berlin vagy London mintájára korlátozott időre teszi csak lehetővé egész lakások szállodai üzemeltetését és megszünteti a lakások turisztikai célú hasznosításának kedvező adózását, viszont jelentős adókedvezményekkel támogatja a lakások hosszú távú, biztonságos bérbeadását.



Olyan szabályozás kell, amely több jogot és beleszólást biztosít azoknak a helyi közösségeknek és önkormányzatoknak, amelyek a lakások szállodaként való hasznosításának a következményeit viselik; a jogszerűség biztosítása és a piac "fehérítése" érdekében lehetővé teszi az önkormányzatok hozzáférését a turisztikai céllal hasznosított lakások adataihoz - írta a főpolgármester.