Gázüzemű autóbuszt tesztel a Volánbusz Zalaegerszegen

2020.07.09 07:51 MTI

Iveco gyártmányú gázüzemű autóbuszt tesztel a Volánbusz Zalaegerszegen a Danube Truck Magyarország Kft.-vel együttműködve egy héten keresztül - közölte a Volánbusz Zrt. szerdán az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint az Iveco Crossway Low Entry City CNG típusú, 12 méteres, alacsony belépésű, 37 ülő és 52 álló utas szállítására alkalmas autóbusz július 13-ig közlekedik Zalaegerszeg vonzáskörzetében, valamint érinti Sümeget és Nagykanizsát is.



Hangsúlyozzák, a tesztüzem alkalmat biztosít a Volánbusz szakembereinek a tapasztalatszerzésre, hiszen a vállalat járműmodernizációs programjának keretében tervei szerint a közeljövőben 114 gázüzemű autóbuszt is forgalomba állít.



A Volánbusz 2019 és 2022 között összesen 3930 darab autóbusz beszerzését tervezi, így a vállalat teljes járműflottájának 60 százaléka lecserélődhet. A járműállomány fiatalítása része a fenntartható közösségi közlekedés elérése és Magyarország buszstratégiájának megvalósítása érdekében tett intézkedéseknek. A társaság tervei szerint 2022 végéig 8,99 évre, 2031 végéig pedig 5,73 évre szorítaná le járművei átlagéletkorát. A program keretében eddig 747 új és újszerű autóbuszt állított forgalomba a társaság - írják a közleményben.



A 114 gázüzemű jármű mellett - a Zöld Magyarország Program keretében megfogalmazott célkitűzések teljesítése érdekében - hamarosan 10-20 elektromos autóbusz is szolgálja majd a környezetkímélő technológiákkal kapcsolatos tapasztalatszerzést és az utasok kényelmét - tájékoztatott a Volánbusz.