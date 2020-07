Civilek

Vöröskereszt: idén 19 balatoni strandon van elsősegélynyújtó szolgálat

Ezen a nyáron a Magyar Vöröskereszt ifjúsági tagozatának több mint 320 önkéntese 19 balatoni strandon részesíti elsősegélyben a bajba jutottakat.



A vöröskereszt az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta: a fiatalok a vízben és a vízparton szerzett sérüléseket látják el 12 Balaton-parti település strandjain, minden nap 10 és 18 óra között.



A karitatív szervezet a koronavírus-fertőzés megelőzésére az augusztus 23-ig tartó program ideje alatt kiemelt figyelmet fordít a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásainak betartására, így idén nemcsak elsősegélynyújtó felszerelésekkel, hanem egyéni védőfelszerelésekkel is ellátja önkénteseit - tették hozzá.



A közlemény kitér arra is, hogy tavaly csaknem háromezer esetben segítettek a fiatalok a nyaralóknak. A leggyakoribb esetek a kagyló okozta vágás, a rovarcsípés és a különböző sportsérülések voltak.



A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat 2007-es indulása óta hétszer életet mentettek, és több mint 40 000 esetben nyújtottak szakszerű segítséget a vöröskeresztes önkéntesek. Tavaly óta nemcsak a sérülések ellátását végzik, hanem a lakosságnak és az üdülő vendégeknek elsősegélynyújtási bemutatókat is tartanak. Tavaly a roadshow-kon mintegy 3500 érdeklődőnek tanították meg az újraélesztést és adták át a legfontosabb ellátási ismereteket.