Koronavírus

Járványgóc alakult ki egy mezőkövesdi iskolában

A koronavírus-fertőzés halmozódását észlelte a helyi járványügyi hatóság egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei oktatási intézményben - közölte az MTI-vel a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) kedden. "A fertőzés egy oktatási intézményben történt egy értekezleten" - mondta a Ripost megkeresésére Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos megerősítette, hogy a fertőzéshalmozódás Mezőkövesden történt.



Közleményük szerint egy néhány nappal ezelőtt megbetegedett pedagógus esetében a kontaktkutatás kiderítette, hogy nagy valószínűséggel egy korábbi, zárt körű értekezleten fertőződhetett meg. A kontaktok körében eddig elvégzett PCR laboratóriumi vizsgálatok 21 embernél pozitív eredménnyel zárultak. A kontaktkutatás még jelenleg is zajlik, írja a Ripost.



A járványban Borsod megyeiek mellett egy Heves megyei lakos is érintett - tették hozzá. Jelenleg három embert ápolnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház infektológiai osztályán.



A szükséges járványügyi intézkedések megtörténtek; a szoros kontaktok járványügyi megfigyelés alatt állnak, jelenleg nem hagyhatják el otthonukat. Valamennyi fertőzött beteget elkülönítették, azok, akiknél jelentkeztek a tünetek, kórházban, illetve otthonukban vannak.



Az NNK felhívta a figyelmet arra, hogy a járványügyi készültség érvényben van, és a fertőzés terjedésének megakadályozását célzó megelőző szabályok betartása kiemelten fontos magunk és mások védelme érdekében. Hangsúlyozták, hogy kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató emberek álljanak munkába, menjenek közösségbe.



"Tekintettel arra, hogy tünetmentes személy is hordozhatja a vírust, kiemelten fontos a 1,5 méteres védőtávolság megtartása. Emellett szigorúan be kell tartani a köhögési, tüsszentési etikett szabályait. Figyeljünk oda a fokozott és folyamatos szellőztetésre, és ne feledkezzünk meg a gyakori, alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés szükségességéről" - írták.



Továbbra is indokolt tehát a járványügyi megelőző szabályok fokozott betartása.