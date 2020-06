Oktatás

Ősztől 9 órakor kezdődne az iskola

A reggel 7 és 8 óra közötti budapesti tömegközlekedésen utazók egyharmada diák, főként középiskolás és felsőoktatásban tanuló. A főváros közleménye szerint annak érdekében, hogy "ősztől se alakulhasson ki zsúfoltság a közösségi közlekedésben, a BKK és a budapesti városvezetés azt javasolja az oktatási intézményeknek, hogy csúsztassák el a reggeli kezdést 9 órára." A BKK számításai szerint egy ilyen lépcsőzetes iskolakezdés esetén 20 százalékkal lehetne csökkenteni az utasszámot a járműveken.



A közlemény szerint a főváros és a BKK most azon dolgozik, hogy "helyreállítsák a bizalmat a közösségi közlekedéssel kapcsolatban és minimalizálják a fertőzésveszélyt. Ennek egyik feltétele a távolságtartás lehetővé tétele, a zsúfoltság elkerülése." A városháza szerint a bizalom helyreállítása a város élhetőbbé tételét is szolgálja, hogy a budapestiek, ha tehetik a közösségi közlekedést válasszák.



A csúsztatott iskolakezdésről hétfőn a városvezetés, a BKK, az oktatásért felelős Emmi és az irányítása alá tartó Klebelsberg Központ, továbbá a tíz budapesti tankerület, az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, a fővárosban több oktatási intézményt fenntartó egyházak (katolikus, református, evangélikus, MAZSIHISZ, baptista), felsőoktatási intézmények, szakképzési centrumok és szakszervezetek képviselőivel egyeztetett. Az ötlet gyakorlatba való átültetésről további egyeztetésekre hívják az intézményvezetőket.



A városháza tervezi azt is, hogy a munkáltatókkal hasonló fórumot szervezzenek, és azokon a munkahelyeken, ahol a termelést ez nem befolyásolja, szintén lehetséges legyen a csúsztatott munkakezdés.