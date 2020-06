Turizmus

Kilátó nyílt a Budapest-Belvárosi főplébánia-templom tornyaiban

A Dunára, a budai hegyekre és a Klotild-palotákra nyíló panoráma megtekintéséhez az Erzsébet-hídhoz közelebb álló, 52 méter magas, Liszt Ferenc nevét viselő toronyba 3 személy befogadására alkalmas lifttel lehet feljutni, ahol timelapse videón is bemutatják a fővárosi kilátást.



A másik torony ablakainak mélyedéseiben érintőképernyős monitorok találhatók, amelyek 7 nyelven adnak tájékoztatást a budai oldal látnivalóiról. A látogatók mindkét toronyban két emeleti szintet kereshetnek fel.



A rendkívül rossz állapotú tornyok felújítása 2018 végén kezdődött, mindkét helyen több mint 20 tonnás acélszerkezeteket kellett beépíteni úgy, hogy a történeti falak művészeti értékei ne sérüljenek - hangzott el a pénteki sajtótájékoztatón. A tornyokban régészeti kutatás zajlott, a 12. századi román falmaradványt restaurálták, megtisztították a belső falakat.



Osztie Zoltán, a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom plébánosa emlékeztetett, hogy a templom továbbra is elsősorban imaház marad, azonban meg akarják mutatni a nagyközönségnek az épület római korig visszanyúló kultúrtörténeti értékeit. A főváros központjában álló templom rekonstrukciója során a felújították a bejárati előteret, a sekrestyét és a Mátyás oratóriumot (imaterem), 2019-2020-ban került sor a két barokk toronyra.



A templom és a kilátótorony minden szerdán 14 órától szakképzett tárlatvezető kíséretében is megtekinthető, a sétán a vendégek megnézhetik többek között Szent Gellért ereklyéjét, a török-kori mihrábot, a 14. századi Trónoló Madonna freskót, a 2017-ben újra megnyitott altemplomot, valamint a toronykilátóból a budai oldal panorámáját.



A projekthez a támogatást Magyarország kormánya adta, 524 millió forint értékben. A kilátópontok hétköznapokon 10 és 17 óra között várják az érdeklődő látogatókat.