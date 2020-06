Keresték

Egy ország kereste az eltűnt érdi lányt - meglett

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, kétségbeesetten kerestek barátjai egy érdi lányt, aki még múlt hét pénteken tűnt el. Állítólag a kocsiját hátrahagyva, taxival ment a reptérre, de tulajdonképpen semmit nem lehetett tudni az esetről. Már a rendőrség is keresni kezdte, hamar meg is találták, ugyanis Frankfurtban használta a bankkártyáját. Barátai megnyugodtak, de továbbra is furcsállják sokan, hogy miért tűnt el egyik napról a másikra, egyes feltételezések szerint el akart menekülni valaki elől.