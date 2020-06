Koronavírus

Kormányszóvivő: a kormány több szempontot mérlegel az augusztus 20-ai ünnepségeknél

A járványügyi helyzet mellett a gazdaság újraindítására is figyelemmel lesz a kormány, amikor júliusban dönt a Szent István-napi államalapítási ünnepségekről - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az M1 aktuális csatornán csütörtök este.



Azt mondta, remélhetőleg a járványügyi helyzet lehetővé teszi majd, hogy megtartsák az államalapítási rendezvényeket. De - tette hozzá - a kormánynak azt is mérlegelnie kell döntésekor, hogy a gazdaság újraindítása szempontjából a rendezvények megtartása azokban a szektorokban - a zeneiparban, a szolgáltatóiparban, a rendezvényszervező iparágban - jelenthet segítséget, ahol az elmúlt hetekben komoly problémák keletkeztek.



Amikor arról van szó, hogy a megyei jogú városokban és Budapesten többnapos eseményekkel lehet készülni augusztus 20-ára, ez is ott van a mérleg egyik serpenyőjében - tette hozzá.



A kormányszóvivő elmondta azt is, bár Magyarország sikeres védekezésen van túl, nem zárható ki, hogy a koronavírus-járvány ősszel visszatér.



A kormány a leghatékonyabb intézkedésekkel szeretne felkészülni az esetleges második hullámra, de ahhoz, hogy az intézkedések hatékonyak legyenek, szükség van az emberek együttműködésére is - hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.



Hozzátette: azt látták, hogy az emberek hajlamosabbak betartani azokat az intézkedéseket, amelyekkel egyetértenek. Ezért a nemzeti konzultációban arra is rákérdeznek, hogyan értékelik az emberek a kormány egyes döntéseinek sikerességét. Emellett a gazdaság újraindításáról is szó lesz a nemzeti konzultáción.