Koronavírus-járvány

Menczer: el akartuk kerülni, hogy a lélegeztetőgép hiánya miatt emberek haljanak meg

Az volt a cél, hogy ne az orvosnak kelljen eldönteni, kinek jut lélegeztetőgép és kinek nem, ki élhet, és kinek kell meghalnia. 2020.06.25 00:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

El akartuk kerülni azt, amit több nyugati országban láttunk, hogy az orvosnak kelljen eldönteni, kinek jut lélegeztetőgép és kinek nem, ki élhet, és kinek kell meghalnia - mondta Menczer Tamás az M1 aktuális csatornán.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára hozzátette: a szakemberekből álló csoport azt mondta, hogy tömeges fertőzés esetén 8500 ember egyidejű lélegeztetésére is szükség lehet, az Operatív Törzs pedig a lehető legrosszabb forgatókönyvre is fel akart készülni, ezért döntöttek úgy, hogy 10 ezer gépre van szükség. Mivel azonban óriási volt a verseny a lélegeztetőgépekért - és nem volt biztos, hogy amit megrendelnek, az meg is érkezik - több mint 16 ezret rendeltek azért, hogy 10 ezer biztosan beérkezzen. A megrendelt gépek értéke több mint 300 milliárd forint, a szükséges anyagi forrás rendelkezésre állt, hiszen "emberélet nem múlhat pénzen". A beérkezett gépek közül azokat, amelyekre itthon nincs szükség, értékesíteni fogjuk, már vannak is érdeklődők Afrikából és Ázsiából - mondta Menczer Tamás.



Kiemelte: időközben a váci Celitron nevű cég elkezdte a világ egyik legjobb lélegeztetőgépének, a Panther 5-nek a gyártását, a nyár végére 1000 darabot használhatnak majd a kórházak, Magyarország tehát stratégiai kapacitással erősödött.



Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a védőeszközök rendelése minden esetben egészségügyi szakemberek iránymutatása alapján történt.



Menczer Tamás beszélt arról is, hogy az állam 806 cég 377 milliárd forintnyi beruházását 169 milliárd forinttal támogatta, aminek köszönhetően több mint 140 ezer munkahelyet őriztek meg.