Bűnügy

Hatszázmilliós csalás miatt emeltek vádat egy pécsi buszbeszerzési ügyben

A vádlottak - köztük elsőrendű vádlottként a vállalat vezető tisztségviselője - a pécsi önkormányzat tulajdonában lévő, közösségi közlekedési feladatokat ellátó társaság 2015-ös, több mint száz járművet érintő buszbeszerzése során követték el a bűncselekményt. 2020.06.23 12:22 MTI

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás miatt emelt vádat a Baranya Megyei Főügyészség egy 2015-ös pécsi buszbeszerzési ügyben, amelyben több mint 600 millió forintos kára keletkezett az önkormányzati tulajdonú közösségi közlekedési vállalatnak.



A Varga-Koritár György főügyész által jegyzett, az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény szerint a vádlottak - köztük elsőrendű vádlottként a vállalat vezető tisztségviselője - a pécsi önkormányzat tulajdonában lévő, közösségi közlekedési feladatokat ellátó társaság 2015-ös, több mint száz járművet érintő buszbeszerzése során követték el a bűncselekményt.



A vádirat szerint a pécsi helyhatóság 2013-ban határozta el a pécsi buszpark cseréjét. A feladatok ellátását az önkormányzat a városi tulajdonban álló buszos cégre bízta és a buszbeszerzésre vonatkozó döntést a részvénytársaság saját hatáskörében hozta meg.



Egy buszértékesítéssel foglalkozó cég még a beszerzési eljárás megindítása előtt tájékoztatta a vállalat cégvezetőjét arról, hogy rendelkezik használt járművekkel, majd ajánlatot is tett. E szerint a kínált 113 busz árát - átalakításokra is tekintettel - legfeljebb 2,9 milliárd forintban határozta meg.



Az önkormányzati tulajdonú cég vezetője ezután 3,5 milliárdos beszerzési árat jelölt meg előterjesztésében a helyhatóságnak, és ennek alapján 2015 februárjában kiírták a közbeszerzési eljárást.



A kiírásra azonban csupán egy másik, az ügy másodrendű vádlottja által képviselt cég jelentkezett, amely a járművek vételárát 3,5 milliárd forintban határozta meg. A közlemény szerint az ajánlat benyújtásakor a pályázó a buszokkal nem rendelkezett, a járműveket a későbbiekben az önkormányzat által teljesített kifizetésekből akarta megvásárolni. A cégvezető annak ellenére fogadta el a pályázatot és kötött szerződést, hogy tisztában volt vele: a buszok lényegesen olcsóbban is beszerezhetők lennének.



Miután az önkormányzati cég a vételárat a pályázónak megfizette, a nyertes társaság 1,6 millió eurót (akkori árfolyamon 500 millió forintot) átutalt a másodrendű vádlott számlájára, aki az összeget néhány nap múlva felvette.



A nyertes cég a vételárból további 550 ezer eurót utalt egy thaiföldi székhelyű gazdasági társaságnak, amely az ügyletben ténylegesen nem vett részt, a céget a harmadrendű vádlott képviselte.



Az első- és a másodrendű vádlott 600 millió forint vagyoni hátrányt okozott az önkormányzati cégnek, cselekményük különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás, míg a harmadrendű vádlotté pénzmosás bűntettének megállapítására alkalmas - olvasható a főügyészség közleményében.