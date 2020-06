Koronavírus-járvány

Kovács Zoltán a BBC-ben: a koronavírus-járvány a világ stressztűrő képességének tesztje

A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint az új típusú koronavírus okozta járvány világszerte a kormányok, helyi közösségek és gazdaságok stressztűrő képességének tesztje volt.



Kovács Zoltán a BBC brit közszolgálati rádió közéleti-politikai programokra szakosodott négyes csatornájának hétfői magazinműsorában - amelyben mások mellett megszólalt Tony Blair volt brit miniszterelnök, Kevin Rudd egykori ausztrál kormányfő és Michelle Bachelet volt chilei elnök, az ENSZ emberi jogi főbiztosa is - kifejtette: a magyar egészségügyi rendszer jól helytállt a vírus támasztotta kihívásokkal szemben.



"Láttuk azonban a gyengeségeket is", a magyar egészségügy ugyanolyan felkészültségi problémákat tapasztalt, mint a többi európai egészségügyi ellátó szolgálat, beleértve például a felszereltségi hiányokat, és ezeket a tapasztalatokat, tanulságokat fel kell használni - tette hozzá.



Kovács Zoltán szerint Magyarország készen áll erre.



Arra a műsorvezetői felvetésre, hogy a magyar kormánynak miért volt szüksége szélesebb körű felhatalmazásra a parlament részéről, az államtitkár kifejtette: Orbán Viktor kormányának ereje abból ered, hogy immár tíz éve, az utóbbi három kormányzati ciklusban folyamatosan hatalmas demokratikus mandátum áll mögötte, a kormánynak a parlamentben kétharmados "szupertöbbsége van".



"Ez jó dolog, különösen hasznos válság idején, amikor határozottságra és időben megtett intézkedésekre van szükség. Úgy gondolom, a számok arra vallanak, hogy sikerrel jártunk" - fogalmazott Kovács Zoltán.



Hozzátette: a vírus - elsősorban gazdasági - következményeivel szembesülve a hatékonyság, a kormány intézkedései az igazán beszédes tényezők.



A riporteri felvetette, hogy a járvány idején - miközben nagyon sokan elszegényedtek - a legnagyobb globális technológiai vállalatok jelentősen növelték bevételeiket. Arra a kérdésre, hogy a járvány nem teremtett-e megfelelő alkalmat a világ politikusai számára annak egyöntetű kimondására, hogy ez nem helytálló, Kovács Zoltán azt mondta: Magyarország az Európai Unió tagjaként minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy erre felhívja a figyelmet.



"Az elsők között vetettük fel, hogy az Európai Uniónak meg kell védenie magát az ilyen jellegű kihívásokkal szemben" - tette hozzá.



Kovács Zoltán kifejtette, hogy a kormány az elmúlt tíz évben a magyar gazdaságot - amely annak idején az összeomlás szélén állt az akkori pénzügyi-gazdasági válság miatt - átrendezte, és az ma jobb állapotban van, mint egy évtizeddel ezelőtt.



Most azonban globális szintű, illetve az Európai Unió szintjén jelentkező kihívásokkal kell megküzdeni - mondta az államtitkár.