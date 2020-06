Gyász

Elbúcsúztatták Dobos László karcagi polgármestert

Elbúcsúztatták vasárnap Karcagon a város múlt héten elhunyt polgármesterét, Dobos Lászlót.



A Városháza előtti téren katolikus szertartás szerint tartott búcsúztatón - amelyen a gyászolók egy-egy szál fehér virággal fejezték ki részvétüket - jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó is.



"Karcag város minden polgára, politikai közösségünk minden tagja nevében hajtok fejet Dobos László életműve, a köz szolgálatában végzett fáradhatatlan munkája és emberi szerénysége előtt. (...) Példáját, emberi hitvallását, mély elkötelezettségét a város és a kun emberek mellett értékként magunkkal visszük" - mondta beszédében a karcagi származású Varga Mihály pénzügyminiszter.



A politikus szavai szerint a polgármester igazi hazafi, egyben büszke kun ember volt, aki egész életében szerette Magyarországot.



A szintén karcagi Fazekas Sándor, a földügyi szabályozás érvényesítésének koordinálásáért felelős kormánybiztos, fideszes országgyűlési képviselő búcsúztatójában úgy fogalmazott, Dobos László a városi önkormányzatban maradandót alkotott, minden erejével sikeresen dolgozott a karcagiakért, akik bíztak benne. Legutóbb is kétharmados, országosan is figyelemre méltó támogatottsággal választották polgármesterré - tette hozzá a korábbi földművelésügyi miniszter, aki 20 évig, 1990 és 2010 között volt a nagykunsági város polgármestere.



Fazekas Sándor kötelességnek nevezte a Dobos László által megkezdett munka folytatását, és hogy Karcag továbbra is a hagyományaira, tartására büszke, fejlődő, erős, nemzeti érzelmű város legyen, a kunok fővárosa.



A Városháza előtti búcsúztató után a temetést szűk családi körben tartják.



Dobos László, Karcag Fidesz-KDNP-s polgármestere, a Fidesz városi szervezetének elnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés tagja június 13-án, életének 63. évében súlyos betegségben hunyt el.



Az önkormányzat honlapján olvasható életútja szerint Dobos László 1957. november 3-án született Karcagon. Tanári pályáját 1981-ben kezdte testnevelés-földrajz szakos tanárként a helyi Gábor Áron Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában. 21 évig tanított. 1994-től volt önkormányzati képviselő, a megyei közgyűlésben 1998-tól dolgozott. 2002-2010 között alpolgármestere, utána polgármestere volt Karcagnak.