Állati

Az állatházakat is megnyitja a budapesti állatkert

Szombattól már nemcsak a szabadtéri bemutatóhelyek, hanem az állatházak is látogathatók a budapesti állatkertben. Bizonyos megelőző intézkedések még ezután is életben maradnak, de a legtöbb állatkerti szolgáltatás újra a járvány előtti rendnek megfelelően vehető igénybe.



Az eddig zárva tartott állatházak mellett más beltéri bemutatóhelyek is megnyílnak június 20-tól. Újra lehet csoportosan látogatni az intézményt, így ismét igénybe lehet venni az erre vonatkozó kedvezményeket is. Bizonyos intézkedések elővigyázatosságból egy darabig még érvényben maradnak - közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert pénteken az MTI-vel.



Most szombattól újra kinyit a Pálmaház, az Akvárium, a Krokodilház, az Ausztrálház, a Vombatház, az ausztrál ösvényhez tartozó beltéri bemutatóhely, a Xántus-ház, a Vízparti élet háza, az India-ház, a Mérgesház, a Szavannaház, az Emberszabásúak háza, valamint a Nagyszikla belsejében található Varázshegy. Zárva lesznek viszont azok a belső terek, amelyek a nyári időszakban máskor is zárva tartanak és egyelőre még nem nyitnak ki a Holnemvolt Vár bemutatóterei sem, ott ugyanis a megnyitás óta eltelt időszakra vonatkozó minőségbiztosítási felülvizsgálat zajlik.



A vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint már csak az ajándékboltban kötelező a szájat és az orrot is eltakaró eszköz, például maszk, sál vagy kendő viselése. Az állatkert azonban azt javasolja, hogy aki teheti, az állatházakban is viseljen maszkot.



Bizonyos elővigyázatossági intézkedések egy darabig még fennmaradnak. Továbbra is elmaradnak a látványetetések, állattréningek és a többi olyan közönségprogram, amely nagyobb számú látogatót koncentrál egy időben ugyanazon állat kifutójához. Az ilyen típusú programok újraindításáról a mostani hétvége tapasztalatai alapján dönt az állatkert vezetése.



Az állatkert munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik az esetleges torlódások kialakulását, különösen az állatházakban, így előfordulhat, hogy bizonyos helyeken a belépésre egy kicsit várni kell.