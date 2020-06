Koronavírus

Kettővel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon, új elhunyt nincs

Kettővel, 4081-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, új elhunyt nincs - közölte a koronavirus.gov.hu péntek reggel.



A kormányzati portálon azt írták: két újabb magyar állampolgárnál mutattak ki koronavírus-fertőzést. Az elhunytak száma változatlanul 568, 2581-en pedig már meggyógyultak.



Az aktív fertőzöttek száma 932. Az aktív fertőzöttek 39 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti. 192 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.



Az oldal adatai szerint 6310-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 249 391.



Mint írták: megszűnt a veszélyhelyzet, de életbe lépett a járványügyi készültség. A veszélyhelyzet megszüntetését az tette lehetővé, hogy sikeres volt a járvány elleni védekezés első szakasza. Más országokkal ellentétben elkerültük a tömeges megbetegedéseket és a több ezres haláleseteket. A járványveszély ugyanakkor nem szűnt meg, így a járványügyi készültség fenntartására és néhány alapvető védelmi intézkedésre továbbra is szükség van.



A maszk, sál vagy kendő viselése továbbra is kötelező az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. A 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási sávja megszűnt, az élelmiszerüzletek, patikák, drogériák a megszokott rendben fogadhatják a vásárlókat. Az üzletek, vendéglátóhelyek, szálláshelyek, mozik, színházak, uszodák, fürdők stb. korlátozás nélkül nyitva lehetnek. Az ingyenes parkolást július 1-ig biztosítja a kormány valamennyi településen. 500 fő feletti zenés, táncos rendezvény továbbra sem tartható.



Az operatív törzs a járványügyi készültség alatt is működik, és szükség esetén járványügyi bevetési egységet rendel ki oda, ahol a fertőzés felüti fejét - tudatták.



A Magyarországra bármely országból hazatérő magyar állampolgárok már hatósági házi karantén elrendelése nélkül beutazhatnak. Megszűnt az egészségügyi dolgozók, a rendvédelmi dolgozók, a katonák, a kormánytisztviselők kiutazási tilalma - tették hozzá.



A külföldre utazóknak azt javasolják, hogy tájékozódjanak a konzuliszolgalat.kormany.hu honlapon a célországban aktuális járványügyi helyzetről és utazási korlátozásokról.



Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (1935) és Pest megyében (598) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Fejér (376), Komárom-Esztergom (301), Zala (261) és Csongrád-Csanád megye (117), a sor végén pedig Békés és Tolna megye áll (13).