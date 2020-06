Koronavírus

Már nem kell maszkot viselni a fővárosi játszótereken

Mostantól nem szükséges maszk, arcot eltakaró sál vagy kendő viselése a budapesti játszótereken - közölte a Főpolgármesteri Hivatal szerdán az MTI-vel.



A korábbi rendelet szerint május 16-ától kinyithattak egyes budapesti játszóterek, de a gyerekek 18 év feletti kísérőinek a koronavírus-járvány miatt kötelező volt eltakarniuk az arcukat.



A közleményben azt írták: Karácsony Gergely főpolgármester ezt a rendeletet módosította most.



A közösségi közlekedésben, a piacon, a budapesti üzletekben, bevásárlóközpontokban továbbra is el kell takarni az arcot - tették hozzá.



Mivel a fővárosban laknak a legtöbben, a távolságtartás nehezebben megoldható, ezért az enyhítések mellett továbbra is nagyon fontos a szabályok betartása, és az, hogy figyeljünk egymásra és magunkra - olvasható a közleményben.