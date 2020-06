Koronavírus-járvány

Operatív törzs: 14 ezer ügyben járt el az ügyeleti központ

Az operatív törzs ügyeleti központja 14 ezer ügyben járt el a szervezet megalakulása, február 5. óta - ismertette a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a szerdai online sajtótájékoztatón.



Lakatos Tibor hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány leküzdése érdekében folyamatosan elemezték a járvánnyal kapcsolatos adatokat. A többi között összegezték a kontaktkutatásokat, nyilvántartották a házi karanténra kötelezetteket, a fertőzött egészségügyi dolgozók és honvédelmi alkalmazottak, a rendelkezésre álló lélegeztető gépek számát, a védőeszközök mennyiségét.



Az ügyeleti központ zöldszámán 18 765 hívást fogadtak, 64 674 lakossági e-mailre válaszoltak és több mint száz alkalommal álltak ki a sajtó elé - tette hozzá a rendőr ezredes, aki abból az alkalomból összegzett, hogy befejeződik az operatív törzs rendszeres sajtótájékoztatóinak sora.



Emlékeztetett: a különleges jogrend bevezetésével a kormány lehetőséget adott arra, hogy koronavírus-járvánnyal kapcsolatos betegségek megelőzése, leküzdése érdekében az egészségügyi hatósági tevékenységet a rendőrség is segítse.



A 4078 igazolt fertőzöttel kapcsolatban 3647 kontaktszemélyt kutattak fel, a legtöbb kutatást Budapesten és Pest megyében végezte a rendőrség.



Az ügyeleti központ egy felajánlásnak köszönhetően grafikus térinformatikai rendszert működtetett, amelyben több mint 60 ezer, hatósági házi karanténban lévő ember adatait és földrajzi koordinátáit rögzítették, ezekből a járvány terjedésére vonatkozó következtetéseket tudtak levonni.

Megemlítette azt is, hogy az ügyeleti központ nyilvántartást vezetett a védőeszköz-készletekről, a kórházi ágyak foglaltságáról, a lélegeztetőgépen lévő betegekről és a járvány ideje alatt az operatív törzshöz érkezett felajánlásokról. Június 16-áig 385 felajánlás érkezett, amelyek jelentős részben egyéni védőeszközök és szolgáltatások voltak. Az adományokat az Állami Egészségügyi Ellátó Központba, illetve az önkéntesség akciócsoporthoz továbbították - közölte.



Lakatos Tibor azt mondta, bízik abban, hogy az ügyeleti központ munkatársainak hatékony együttműködése hozzájárult a védekezés eredményességéhez.



Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ munkatársa elmondta: szerdától személyforgalomban korlátozás nélkül be lehet lépni Romániából Magyarországra.



Szólt arról is: elérhetővé vált az utazási korlátozások feloldásáról tájékoztató európai uniós honlap. Ott naprakész információk találhatók a korlátozások feloldásáról, és a karanténkötelezettségekről. A honlap az EU valamennyi nyelvén elérhető - tette hozzá.



Közölte: a 65 évesnél idősebbek vásárlási időtartamára vonatkozó szabály megsértése miatt a rendőrök eddig 85 embert figyelmeztettek, 73-ra helyszíni bírságot szabtak ki, 111-et feljelentettek. A kijárási korlátozás szabályainak megsértése miatt 26 756 embert figyelmeztettek, 13 146 helyszíni bírságot szabtak ki, és 11 504 ember ellen tettek feljelentést.



Március 12-étől 648 981 esetben ellenőrizték a hatósági házi karantén szabályainak betartását, ezek 0,44 százalékában tapasztaltak szabályszegést - mondta Kiss Róbert.