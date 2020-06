Koronavírus-járvány

Operatív törzs: már Budapesten is tartható házasságkötés után családi rendezvény

Hétfőtől Budapesten is tartható a temetések és házasságkötések után családi rendezvény - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a hétfői online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert rendőr alezredes hozzátette: a kormányrendelet alapján a résztvevők száma nem haladhatja meg a 200-at, és a védőtávolságot is be kell tartani. Megjegyezte: a házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátóüzletben, szálláshelyen is megtartható hétfőtől, és ezeken "zenei szolgáltatás biztosítható".



Közölte azt is: szintén június 15-étől bárki számára látogathatók a könyvtárak.



Kiss Róbert elmondta: 2681-re nőtt a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonos alkalmazásra regisztrálók száma, és 691 aktív felhasználója van az alkalmazásnak. Vasárnap 428 hatósági házi karantént rendeltek el, így 7707-en vannak karanténban.



Szólt arról is, hogy 439-re emelkedett a járványüggyel összefüggésben elrendelt büntetőeljárások száma: 126-ot rémhírterjesztés, 29-et közveszéllyel fenyegetés, 133-at csalás, 28-at járványügyi szabályszegés miatt indítottak, és 81 gyanúsítottat hallgattak ki.



Kiss Róbert azzal kapcsolatban, hogy Ukrajnában és Romániában is nő a fertőzöttek száma, közölte: a magyar-ukrán és a magyar-román határátkelőkön folyamatos a határforgalom-ellenőrzés.



Hozzátette: nem magyar állampolgárok Magyarország területére - a kétoldalú megállapodásokkal érintett államok állampolgárai kivételével - nem léphetnek be. Romániából és Ukrajnából kizárólag az agrárágazatban dolgozók, a különös méltánylást igénylők, valamint a Nyugat-Európába tartó román és ukrán állampolgárok léphetnek be Magyarországra.



Az operatív törzs folyamatosan elemzi és értékeli a járványügyi adatokat, ezek alapján a szigorú korlátozások fenntartása indokolt.



A kőszínházak és a mozik nyitására vonatkozó kérdésre azt mondta, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével valószínűleg ezek az intézmények is megnyithatnak majd. Jelezte: az ezzel kapcsolatos szabályokat a kormány rendeletben szabályozza, amelyet várhatóan a szerdai kormányülés után hirdetnek ki.