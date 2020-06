Koronavírus-járvány

Szijjártó: folyamatos a védekezéshez szükséges eszközök beszerzése

A járványügyi intézkedések lazításának folyamatossága csak akkor tartható fenn felelősséggel, ha közben a védekezéshez szükséges eszközök beszerzése is folyamatosan zajlik - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Facebook-oldalán.



Szijjártó Péter azt írta: a héten 2800 lélegeztetőgép és csaknem 8 millió maszk érkezett Magyarországra.



A miniszter felhívta a figyelmet, hogy Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójának tájékoztatása szerint naponta több mint 100 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztrálnak világszerte.



A tudósok, járványügyi szakemberek továbbra sem tudják pontosan előre jelezni a vírus jövőjét. Ha a világ más pontjain folyamatosan terjed a betegség, sajnos semmi sem zárja ki annak visszatérését Európába - közölte.



"A mi feladatunk az, hogy felkészítsük az egészségügyi rendszerünket a legrosszabb forgatókönyvre, így egy esetleges második hullámra is" - szögezte le Szijjártó Péter.