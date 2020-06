Durva hiba

Több kutyát is megráztak az új villanyoszlopok a Hajógyári-szigeten

Az érintett szakaszon azóta kikapcsolták az áramot, most a felújítást végző alvállalkozótól várják, hogy kijavítsa a hibát. 2020.06.13 18:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több kutyát is megráztak a frissen kihelyezett villanyoszlopok a Hajógyári-szigeten - ezzel kereste meg az RTL Híradót egy néző. Az esetről több kutyatulajdonos is bejelentést tett. A közvilágításért felelős társaság vezetője elismerte, hogy volt minimális feszültség az oszlopokban. Az érintett szakaszon azóta kikapcsolták az áramot, most a felújítást végző alvállalkozótól várják, hogy kijavítsa a hibát.