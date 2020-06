Koronavírus

Jelentősen csökkent a súlyos közúti balesetek száma márciusban

Jelentősen csökkent a sérüléssel járó balesetek száma a közutakon márciusban a koronavírus-járvány miatt - mondta Szatmári-Margitai Gergely ügyvéd szombat reggel az M1 aktuális csatornán.



Az ügyvéd elmondta, Magyarországon átlagosan havonta 1400-1500 személyi sérüléssel járó baleset történik; márciusban ez a szám 855-re csökkent.



Kitért arra is, hogy bár a balesetek száma csökkent, továbbra is problémát jelent a gyorshajtás.



A járvány idején visszaeső közúti forgalom miatt is sok városban bicikliutakat jelöltek ki az autóutakon, így az újra élénkülő forgalomban figyelni kell a megváltozott helyzetre - jelezte.