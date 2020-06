Koronavírus

Operatív törzs: megszűnnek a korlátozások a magyar-horvát határátkelőhelyeken

Várhatóan pénteken megszűnnek a korlátozó intézkedések a magyar-horvát határ valamennyi határátkelőhelyén - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a szerdai online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi bejelentése szerint a magyar és horvát állampolgárok a kötelező hatósági házi karantén nélkül léphetnek be egymás országába.



Az alezredes emlékeztetett, hétfőtől Magyarország valamennyi schengeni belső államhatárán megszűnt a határforgalom-ellenőrzés.



Felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is érvényben vannak a nem magyar állampolgárok Magyarországra utazásának általános szabályai: a bolgár, a cseh, a szlovák, a szerb, az osztrák, a szlovén és a német állampolgárok beutazására vonatkozó eltérő szabályok; a nemzetközi humanitárius célú tranzitáthaladás és a magyarországi úti célú nemzetközi teherszállítás szabályai; valamint a különös méltányossági kérelem benyújtásának és kiadásának rendelkezései.



Hozzátette: a jogszabályok által biztosított felhatalmazás alapján a rendőrség Magyarország közigazgatási területén belül végez úgynevezett mélységi ellenőrzéseket.



Kiss Róbert közölte: 2496-ra emelkedett a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló, mobiltelefonra telepíthető informatikai alkalmazásra regisztráltak köre, az aktív felhasználók pedig 797-en vannak.



Kedden 566 hatósági házi karantént rendeltek el, így 8805 van érvényben - mondta.



A járványüggyel összefüggésben elrendelt büntetőeljárások száma 435-re emelkedett. Rémhírterjesztés ügyében 124 esetben, közveszéllyel fenyegetés ügyében 29 esetben, csalás miatt 131 esetben, járványügyi szabályszegés miatt pedig 28 esetben kezdeményeztek büntetőeljárást.



Ezekben az ügyekben eddig nyolcvan embert hallgattak ki gyanúsítottként - tette hozzá.



Kérdésre válaszolva elmondta: a veszélyhelyzet megszűnése után is működik az operatív törzs, rendszeresen elemzik és értékelik a járványügyi adatokat, és figyelemmel kísérik a környező országok által bevezetett korlátozó intézkedéseket.



Bejelentette, hogy - a járvány elleni védekezés második ütemére elrendelt egészségügyi készenlétre figyelemmel - az operatív törzs egy bevetési egység létrehozásáról döntött.



Az egység feladata az lesz, hogy ha egy területen vagy egy intézményben megjelenik a koronavírus-fertőzés, a helyszínen megjelenve a szükséges intézkedéseket azonnal be tudja vezetni - ismertette.