Közlekedés

Több mint ezer kilométer kerékpárút került állami kezelésbe

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az elmúlt két évben több mint ezer kilométernyi kerékpárút kezelését vette át - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára szerdán Szatymazon.



Mosóczi László a Szatymaz-Szeged kerékpárút újonnan épült szakaszánál tartott sajtótájékoztatón azt mondta, Magyarországon több mint 9 ezer kilométer kerékpározásra ajánlott "létesítmény" található, ezek nagyobb hányada kerékpározásra kijelölt út, például kis forgalmú utca, árvízvédelmi töltés, erdészeti út. Hozzátette: országszerte mintegy 4000 kilométer önálló kerékpárút vagy gyalog- és kerékpárút szolgálja a biciklizőket.



2010 óta mintegy 1300 kilométer új kerékpáros-útvonal fejlesztése történt meg Magyarországon - közölte az államtitkár.



A politikus emlékeztetett: a kerékpárutak fenntartása néhány évvel ezelőttig kizárólag a helyi önkormányzatok feladata volt.



Egységes üzemeltetési gyakorlat híján a karbantartás színvonala és így az egyes szakaszok állapota eltérő volt. A kormány ezért döntött úgy, hogy bevonja a fenntartásba a 32 ezer kilométeres állami közúthálózatot kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t is. A cég mérnökségi hálózatára és szakembereire alapozva a korábbinál magasabb színvonalon, megbízhatóbban tudja ellátni a kerékpárutak fenntartását - közölte.



Az állami cég elsősorban a lakott területen kívüli, főutakkal párhuzamos vagy törzshálózati kerékpárút-szakaszokat kezdte átvenni 2018 tavaszától. A négyezer kilométernyi hálózat mintegy negyede felel meg ezeknek a kritériumoknak, így az átadási folyamat lényegében lezárult - tudatta az államtitkár.



Az újonnan épülő elemekkel - amelyek közül a politikus példaként említette az Eger-Egerszalók összeköttetést vagy a Tisza-tó teljes körbekerékpározhatóságát biztosító utakat - még gyarapszik az állami kezelésben lévő szakaszok köre.



Mosóczi László közölte: a Magyar Közút június végéig a Balatonnál és a Fertő-tónál hat helyszínen közel 23 kilométernyi kerékpárút-szakaszt újít fel csaknem 600 millió forintból.



Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a cég a kerékpárutak üzemeltetése érdekében már 15 speciális traktorral bővítette járműállományát, újabb öt ilyen eszközt vásárol, és emellett a régi berendezéseiket is alkalmassá tette e feladatok ellátására.