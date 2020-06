Koronavírus-járvány

Gulyás Gergely: felkészültek az állami közszolgáltatók az utazás biztonságának szavatolására

A határok lassan nyílnak meg, a fertőzés mértéke alapján a közép-európai térség biztonságosabbnak minősül, de mégis egy kockázatokkal teli időszak után a legbiztonságosabb talán Magyarországon nyaralni. 2020.06.08 20:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Felkészültek a megfelelő szabályok létrehozásával azok az állami közszolgáltatók, amelyek közreműködnek az utazás biztonságának szavatolásában, ugyanakkor a lakosság fegyelmezettsége továbbra is fontos - közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatón hétfőn, Budapesten.



A miniszter - a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), a MÁV, a Volánbusz és a Mol közös, az Utazz velünk biztonságban című kampányát bemutató eseményen - elmondta, hogy a szigorú otthonmaradási szabályok után az embereknek igénye van kikapcsolódásra, utazásra.



A határok lassan nyílnak meg, a fertőzés mértéke alapján a közép-európai térség biztonságosabbnak minősül, de mégis egy kockázatokkal teli időszak után a legbiztonságosabb talán Magyarországon nyaralni. Ezért a lakosságot most arra biztatják, hogy "nyaraljanak idehaza, vagy legalábbis idehaza is" - tette hozzá.



Gulyás Gergely elmondta, hogy a statisztikák alapján a tavaszi turizmus gyakorlatilag megszűnt az országban. Ezt az első adatok is igazolják: áprilisban a külföldi vendégek 99 százaléka maradt el az előző évihez képest, a belföldi turizmus 5 százalékra csökkent. A turizmus, illetve mindazok, akik személyszállításban és -forgalomban vettek részt, komoly veszteséget szenvedtek, amelyek minimalizálásához az elkövetkezendő hónapokban összefogás szükséges.