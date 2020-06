Kormány

Idén is több ezer pályázat érkezett a Magyar falu programra

Idén eddig több mint ötezer kérelmet nyújtottak be a kistelepülési önkormányzatok és a történelmi egyházak a Magyar falu programnak a helyi életminőség javítását célzó pályázati kiírásaira - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szombaton az MTI-vel.



Gyopáros Alpár közleménye szerint a program a koronavírus-járvány ellenére is töretlen népszerűségnek örvend, egyes elemei iránt hatalmas az érdeklődés.



A program keretében eddig hat pályázati kiírás zárult le. Orvosi rendelők fejlesztésére és orvosi eszközök beszerzésére több mint ezer, önkormányzati tulajdonú út, híd, járda építésére és felújítására több mint kétezer kérelem érkezett. Előbbire 4, utóbbira 10 milliárd forintot biztosít az állam. Az 5-5 milliárd forint keretösszegű közösségi terek fejlesztésére és közösségszervezők foglalkoztatásának támogatására is több mint kétezer kérelem érkezett - írta.



Tudatta, hogy két pályázati kiírás jelenleg is nyitva áll: óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésének támogatására, valamint közterület karbantartását célzó eszközbeszerzésre június 19-ig lehet a kérelmeket benyújtani. A két programra összesen 5 milliárd forint áll rendelkezésre.



A közeljövőben további két pályázati kiírás várható - tette hozzá.



A közlemény szerint a Magyar falu programnak köszönhetően a tavalyi évben mintegy 150 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhatott meg a hazai kistelepüléseken. 2020-ban pedig megközelítőleg 170 milliárd forint támogatást biztosít a kormány a falvakban élők életkörülményeinek javítására.