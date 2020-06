Állatkínzás

Döbbenetes állatkínzás: levágták egy macska lábait Cegléden

Két hátsó és egy mellső lábát is levágták ismeretlenek annak a macskának, amelyik egyetlen megmaradt lábán szenvedte be magát egy ceglédi asszony udvarára - írta a 24.hu. Az asszony értesítette a helyi Állatmenhely Nyílt Alapítványt, amelynek elnöke elmondta: a macskát el kellett altatni.



"Borzasztóan szenvedett, a farkát is már csak a szőr tartotta össze. Annyira rettenetes állapotban volt, hogy muszáj volt elaltatni, megváltás volt számára a halál. A cica gazdája azt mondta, hogy ez már az ötödik macskája volt, amit megmérgeztek vagy elpusztítottak az állatkínzók" - mondta Soltész Lászlóné.



A menhely előbb ötvenezer forintot ajánlott fel a nyomravezetőnek, de a felajánlásokkal ez mostanra felkúszott félmillió forintra.