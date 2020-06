Jog

A Kúria elutasította a legfőbb ügyész indítványát Gyárfás Tamás ügyében

A Fővárosi Törvényszék tavaly novemberben a súlyos, erőszakos bűncselekmények miatt jogerősen elítélt Portik Tamás ellen perújítás nyomán folyamatban lévő büntetőügyet a Gyárfás Tamás elleni üggyel egyesítette.



A vád szerint Gyárfás Tamás bízta meg Portik Tamást Fenyő János médiavállalkozó megölésével, és Portik Tamás meg is szervezte a gyilkosságot, amelyet Jozef Rohác hajtott végre. Rohác évek óta jogerősen kiszabott szabadságvesztés-büntetését tölti. Gyárfás és Portik tagadja bűnösségét.



A legfőbb ügyész tavaly decemberben jogorvoslatot jelentett be a Fővárosi Törvényszék végzése ellen, azt indítványozta, hogy a Kúria állapítsa meg: a törvényszék végzése törvénysértő.



A Kúria május 19-én a legfőbb ügyész indítványát elutasította. Indoklásában rámutatott többek között arra, hogy az eljárás azonos szakaszában lévő ügyek egyesíthetők, és ez a perújítás elrendelését követő elsőfokú eljárásra is vonatkozik.