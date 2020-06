Börtön

Így ünnepelte Kaiser Ede, hogy kiszabadult a börtönből

A legtöbb elítélt, miután kijön a börtönből gyakran féktelen bulizással és ivászattal ünnepli az új életét, addig Kaiser egy hatalmas biciklitúrával és többórás edzéssel töltötte első szabadnapját.



A Móri mészárlás kapcsán ismertté vált Kaiser Ede miután hazament szüleihez, hatalmas örömmel és finom falatokkal várták fiukat.



Ede biciklire pattant, és meg sem állt a Margitszigetig. Ott a szabadtéri kondiparkban edzett, majd a haverjaival visszatekert a 21. kerületbe. Este persze, azért ő is koccintott a barátaival, ám pezsgő helyett kólát ivott a rég nem látott cimborákkal.



"Én egyáltalán nem vagyok meglepődve, hogy védencem így ünnepelt, hiszen amikor kimondták rá a valós életfogytiglani börtönbüntetést, annyit kért, hogy a szülei küldjenek neki egy csomagot, amelyben kizárólag bioélelmiszerek vannak. Ő még a legelkeseredettebb pillanatában is törődött azzal, hogy mit eszik. Ezenkívül nagyon fontos neki az ápolt megjelenés, a tisztaság" – mondta a Blikknek a férfi ügyvédje, Dezső Antal.



A fegyveres rablás és más bűncselekmények miatt 18 évre ítélt Kaiser miután megszerzi személyes okmányait, minél előbb munkába szeretne állni. Még a börtön előtt hideg-meleg burkolónak tanult, amiből sikeres vizsgát is tett, a rácsok mögött pedig elvégezte a gimnáziumot, csak az érettségije hiányzik, amit a koronavírus miatt nem tudott letenni.



Kaiser Ede nevét akkor ismerte meg az egész ország, amikor a 2002-es, nyolc emberéletet követelő móri mészárlás miatt a rendőrség elkapta, majd a bíróság valós életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Több mint két évig élt a börtönben azzal a tudattal, hogy soha többé nem szabadulhat. Aztán, amikor meglettek az igazi tettesek, a bíróság Kaisert felmentette a móri bankrablás vádja alól.



Kaiser úgy került a mészárlással kapcsolatban a rendőrség látókörébe, hogy egy gyerekkori barátja, akivel több bűncselekményt is elkövetett, rá vallott. K. Attila meg is kapta a 25 millió forintos nyomravezetői díjat. Állítólag Kaiser már megbocsátott neki, találkozni azonban többé nem akar vele.

