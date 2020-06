Koronavírus

Operatív törzs: fontos az önkéntes jogkövetés

Az elmúlt hétvégén pozitív tapasztalatokat szereztek a védelmi intézkedések betartásának ellenőrzése során, minimális számban kellett intézkedniük a rendőröknek. 2020.06.02 12:43 MTI

A védekezés jelenlegi szakaszában is fontos az önkéntes jogkövetés - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a csütörtöki online sajtótájékoztatón.



Lakatos Tibor rendőr ezredes hozzátette: az elmúlt hétvégén pozitív tapasztalatokat szereztek a védelmi intézkedések betartásának ellenőrzése során, minimális számban kellett intézkedniük a rendőröknek.



A hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzési rendszerére már 1979-en regisztráltak, jelenleg 852 felhasználója van. Az elmúlt 24 órában 53-an szegték meg a karantén szabályait - közölte. Hozzátette: összességében már meghaladja a 16 ezret a távellenőrzések száma, és szerencsésnek nevezte, hogy mindössze 431 esetben kellett a helyszínen ellenőrizni a szabályok betartását. Hozzátette: ennek a rendszernek az alkalmazása jelentős energia és humánerőforrás-megtakarítást eredményezett.



A hétvégi hatósági intézkedésekkel összefüggésben példaként említette, hogy a fővárosban a közterület-felügyelőkkel, polgárőrökkel és a nemzeti adó- és vámhivatal munkatársaival több mint 200-an láttak el szolgálatot és ellenőrizték a védelmi intézkedések betartását. Megismételte: nagyon kevés esetben kellett intézkedniük, azt tapasztalták, hogy az emberek tisztában vannak a szabályokkal, és a vendéglátóhelyek üzemeltetői is betartják a munkavállalóikra vonatkozó szabályokat, valamint arra is ügyelnek, hogy vendégek is be tudják tartani azokat.



A tranzitforgalomban kijelölt pihenőhelyekről azt mondta: addig lesznek korlátozottan használhatóak kizárólag a tranzitforgalomban résztvevők számára, amíg lesznek olyan országok, amelyekből nem lehet korlátozás nélkül belépni Magyarországra, illetve amíg a magyar állampolgárok csak úgy léphetnek be az adott országba, ha hatósági házi karanténba vonulnak. Példaként említette erre Romániát és Ukrajnát.



Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy meddig tervezik fenntartani a hatósági házi karantén intézményét, azt mondta: a veszélyhelyzet megszűnése nem függ a beutazási korlátozásoktól, továbbra is maradhatnak olyan országok, ahonnan beutazva a járványügyi helyzet továbbra is indokolja a 14 napos korlátozó intézkedés fenntartását, továbbá az adott országok állampolgárainak a beutazásának a tiltását. Megjegyezte: Európában is vannak olyan országok, ahol a fertőzöttség magasabb, mint Magyarországon. Hozzátette: a cél az, hogy a lehető legtöbb országra kiterjesszék az utazási könnyítéseket, ugyanakkor a járványi helyzet figyelembevételével és a más országokkal kötött kétoldalú megállapodások alapján alakítják ki az utazásokkal kapcsolatos szabályokat.

Arra az újságírói kérdésre, hogy az Orbán Viktor kormányfő múlt pénteki rádióinterjújában említett bevetési egységek hogyan fogják lokalizálni a járványt az idősotthonokban és a kórházakban, az ezredes azt mondta: a szakemberekből álló egység feladata az lesz, hogy azokon a helyeken, ahol a fertőzés megjelenik, megtegyék az elsődleges intézkedéseket, gátat szabva ezzel az újabb fertőzéseknek. Úgy fogalmazott: a helyi szakemberek segítő csoportjaként a helyszínen fognak segítséget nyújtani.