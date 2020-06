Családpolitika

Novák: könnyebben juthatnak hozzá a családtámogatásokhoz a külföldről hazatérők

Könnyebben juthatnak hozzá a családtámogatásokhoz a külföldről hazatérők, mert a babaváró támogatás igénylésénél az eddigi 180-ról 90 napra csökken az elvárt magyarországi tb-jogviszony igazolásának időtartama - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.



Novák Katalin hozzátette, hogy az Egyesült Királyságból hazatérők nehezen tudták igazolni a kinti jogviszonyukat, ezért annak igazolására - a CSOK igénylésénél - biztosított lesz nekik a méltányossági eljárás lehetősége.



Az államtitkár a változások között említette azt is, hogy a babaváró támogatás igénylésekor a mozaikcsaládoknál sem lesz feltétel az első házasság, és a diplomás gyed időszaka is beleszámít a tb-jogviszony időtartamába. A jelzáloghitelek csökkentése pedig akkor is igényelhető, ha az ingatlan csak az egyik szülő nevén van - tudatta.



Novák Katalin a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, hogy nehezebb időszakokban a nyugdíjasok megszorításokra számítanak, a kormány azonban 2010-ben ígéretet tett, miszerint nemcsak megőrzik, hanem emelik is a nyugdíjak vásárlóértékét. A jövő évtől fokozatosan visszaépítik a 13. havi nyugdíjat, amelynek nem lesz felső plafonja, és szélesebb körnek is jár majd, mint korábban - mondta az államtitkár.