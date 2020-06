Koronavírus-járvány

Hamarosan indul az új nemzeti konzultáció

A kormány véglegesítette a nemzeti konzultációs kérdőívet, és a következő napokban témakörönként mutatja be a kérdéseket. A kérdőívek gyártása és postázása június elején indul - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ hétfőn az MTI-vel.



Azt írták: a mostani kérdőív kitöltésével az állampolgárok olyan, Magyarország jövőjét alapvetően meghatározó kérdésekben nyilváníthatnak véleményt, mint a koronavírus elleni védekezés, a gazdaság újraindításával kapcsolatos intézkedések, vagy Soros György legújabb, európai örökkötvényekről szóló terve.



Kiemelték: a kormány célja most is az, hogy egyetértési pontokat hozzon létre a mindannyiunk életét érintő legfontosabb kérdésekben. Ezért várják az állampolgárok véleményét, és tisztelettel arra kérik őket, hogy töltsék ki, majd küldjék vissza a kérdőíveket - tették hozzá.