Bűnügy

Letartóztatták a saját ügyfelétől 100 milliókat kizsaroló ügyvédet

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki az ügyvédet - többek között - csalás, zsarolás, ügyvédi visszaélés bűntette, míg két társát zsarolás bűntette miatt. 2020.05.28 20:15 MTI

Letartóztatták a saját ügyfelét zsaroló ügyvédet - közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész csütörtökön az MTI-vel.



A megalapozott gyanú szerint a 43 éves budapesti férfi 2014-ben megbízást kapott a feltaláló üzletember sértettől, hogy lássa el a kozmetikai termékeit forgalmazó cégét érintő ügyvédi feladatokat. Az ügyvéd felismerte, hogy megbízója bizalmatlan a hatóságokkal szemben, így elhatározta, hogy ügyfelét kihasználva, csalárd módon jut anyagi előnyhöz. Ügyfelével elhitette, hogy házkutatást fognak nála tartani, és elkért tőle több adathordozót, amelyek üzleti és személyes titkokat tartalmaztak. Az adathordozókat később nem adta vissza, hanem megtévesztve ügyfelét, egy társával hamisan azt állította, hogy azokat a sértett védelme érdekében a Dunába dobták.



A következő években az ügyvéd az üzletember költségén és csak részben a tudtával létrehozott több gazdasági társaságot, amelyeket azonban a saját bizalmi embereivel töltött fel, és a cégek közötti pénzmozgások felhasználásával több mint százezer eurót tulajdonított el a sértettől.



Amikor az ügyfél 2017-ben felmondta a megbízást, az ügyvéd - több társával együtt - megzsarolta a sértettet, és a rákövetkező évben több százmillió forintnyi vagyont, gyémántokat, készpénzt és ingatlant szerzett meg tőle élet elleni fenyegetéssel. Az ügyvéd társa volt egy 59 éves férfi is, aki elsőnek semleges közvetítőnek mutatkozott, és a fizetésre így akarta rávenni az üzletembert, később azonban közölte azt is, hogy ha nem működik együtt a sértett, akkor "indul a vendetta". A sértettet 100 ezer euró erejéig egy 39 éves férfi is megzsarolta, aki a cégcsoport informatikai fejlesztését végezte, és a cégcsoport működéséhez elengedhetetlen adatok visszatartásával fenyegetett.



A Fővárosi Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki az ügyvédet - többek között - csalás, zsarolás, ügyvédi visszaélés bűntette, míg két társát zsarolás bűntette miatt. A nyomozó ügyészség indítványt tett az ügyvéd és az informatikus letartóztatása, illetve a kedvezőbb személyi körülményekkel rendelkező 59 éves férfi - lakásra vonatkozó - bűnügyi felügyelet alá helyezésére.



A nyomozási bíró az indítvánnyal egyezően elrendelte két gyanúsított letartóztatását, harmadik társukat bűnügyi felügyelet alá helyezte.



A végzés nem végleges - olvasható az ügyészségi közleményben.