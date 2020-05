Koronavírus

Korlátozások nélkül átkelhetnek a határon a magyar és szlovén polgárok

Anze Logar szlovén külügyminiszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Hosszúfalu (Dolga Vas)-Rédics határátkelőn tartott csütörtöki megbeszélései után közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy délutántól mindkét ország polgárai karantén és más korlátozások nélkül átkelhetnek a két állam határán.



Szijjártó Péter azt mondta: a világjárvány megmutatta, milyen szoros egymásra utaltságban élünk mi, közép-európai nemzetek, illetve szlovének és magyarok. Ez alatt a nehéz időszak alatt a két ország megerősítette a barátságát, a stratégiai szövetségét és az együttműködését.



Segítette a két ország egymást a koronavírus elleni védekezésben is, Szlovénia 73 magyar állampolgár hazautazását tette lehetővé az országon keresztül, Magyarország pedig 34 szlovén állampolgárnak segített hazajutni. A szlovén kormánynak és a muraszombati kórháznak védőfelszerelést is küldött Magyarország, egy szlovén közvetítőn keresztül pedig több mint 200 lélegeztetőgép beszerzésére tudott szerződést kötni - ismertette a magyar külügyi tárca vezetője.



Jelezte: mindkét országban sikeres volt a védekezés a világjárvánnyal szemben, ez teremtette meg a lehetőségét annak, hogy "megfontolt lépésekkel a normalitás irányába menjünk vissza". Fontos szerepe volt a védekezésben a határokon is életbe léptetett korlátozó intézkedéseknek, de miután mindkét országban sikerült alacsonyan tartani a fertőzöttek számát, így lehetővé vált a határok újranyitása.



Szijjártó Péter hozzáfűzte: jelenleg négy átkelő van nyitva a két ország között, a tornyiszentmiklósi autópálya-, illetve közúti átkelő, továbbá a rédicsi és a bajánsenyei átkelő. Ötödikként kedden megnyitják a kétvölgyi átkelőt is, ami leginkább a Magyarországon élő szlovén nemzeti közösség számára fontos.



"A zárások időszaka után végre az összekötések időszaka jön", fejlesztik a két ország közötti energetikai összeköttetéseket is, így a jövő év végére összekapcsolják a szlovén és a magyar magasfeszültségű villamoshálózatokat. Lesz egy nagy közös rendezvény is, a soron következő U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságot Szlovénia és Magyarország közösen rendezi meg - ismertette a miniszter.



Hangsúlyozta: gazdasági szempontból is fontos a határok átjárhatóvá tétele, hiszen a legnagyobb magyar vállalatok, köztük az OTP és a Mol egyre fontosabb szerepet játszanak a szlovén piacon, a múlt évben pedig meghaladta a 2,5 milliárd eurót a két ország közötti áruforgalom.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a világjárvány következtében "új világrend jön létre", amelyben új dilemmák merülnek fel, ezek pedig új vitákat okoznak. A szlovén és a magyar kormány is biztos lehet azonban abban, hogy a határ túloldalán van egy szövetségese. Az új világpolitikai rendszerrel kapcsolatban a két ország azonos álláspontot képvisel, legyen szó az illegális migráció elleni küzdelemről, az Európai Unió bővítéséről vagy a kohéziós források szinten tartásáról a következő uniós költségvetési ciklusban.



Anze Logar arról beszélt, hogy a két állam közötti határok újranyitásával "befejeződött egy fontos epizód az életünkben", ami akadályozta az emberek "szabad áramlását". Hozzátette, hogy a diplomáciában is nagy lépést tettek előre, tárgyaltak egyebek mellett a szlovéniai magyar kisebbség ügyéről is.



Kérdésre válaszolva Szijjártó Péter elmondta: a határok átjárhatóságával kapcsolatban Magyarország akkor lazít, ha az nem okozza a vírushelyzet romlását. A korlátozó intézkedések feloldásával növekszik az emberek közötti kapcsolatok száma, ezért meg kell várni ennek a hatását a fertőzöttségi adatokra. Abban vagyunk érdekeltek, hogy az élet visszatérjen a normális kerékvágásába, de első számú szempont az emberi egészség védelme.



Az MTI kérdésére, hogy a szlovén-magyar nyitást követően megmarad-e például M70-es autópályán ideiglenesen kialakított ellenőrzőpont, a külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: erről a technikai kérdésről az országos rendőrfőkapitány dönt. Ezek a belső ellenőrzési pontok alapvetően a tranzitforgalom kontrollját teszik lehetővé, ezt az ellenőrzést pedig fenn kell tartani.