Bűncselekmény

Életfogytiglant kért az ügyészség egy férfira, aki megölte alkalmi ismerősét

Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozva minősített emberölés bűntette miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy férfi ellen, aki kegyetlen módon megölte beszélgetőtársát tavaly áprilisban Budapesten. 2020.05.26 10:27 MTI

A főügyészség kedden azt közölte az MTI-vel: a vádlott - egy 34 éves férfi - 2019. április 20-án este a XX. kerületben, a Határ út melletti füves területen sétált alkalmi ismerősével, egy 51 éves férfival. Beszélgettek, majd - ismeretlen okból - rátámadt beszélgetőtársára, hosszabb időn keresztül bántalmazta, végül elővett egy tapétavágó kést és elvágta a sértett nyakát; az idősebb férfi meghalt.



A vádiratnak tárgya az is, hogy a vádlott ugyanezen a napon egy másik férfival is verekedett egy XXIII. kerületi hajléktalanszállón.



A Fővárosi Főügyészség az erőszakos, többszörös visszaeső férfi ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette és garázdaság vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. Indítványozta, hogy a bíróság - halmazati büntetésként - ítélje életfogytig tartó fegyházbüntetésre a vádlottat és zárja ki a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.



A vádlott jelenleg letartóztatásban van - áll a közleményben.