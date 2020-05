Koronavírus-járvány

Elmarad a doktoravató ünnepség a Debreceni Egyetemen

A járványügyi helyzet miatt a diplomaosztókhoz hasonlóan elmarad a június 6-ára tervezett nyári doktoravató ünnepség is a Debreceni Egyetemen (DE) - közölte az intézmény sajtóirodája az MTI-vel hétfőn, jelezve, hogy a tudományos fokozatot igazoló oklevelet az érintettek előre egyeztetett időpontban, vagy az őszi ünnepségen is átvehetik.



Mivel a járvány miatt a védések is elmaradtak, mindössze 39 doktori és 15 habilitált oklevelet, valamint egy Professor emeritus címet adott volna ki az intézmény.



Az avatandó doktorok a https://regisztracio.unideb.hu/hu/doktori-oklevel-atvetele linken található kérdőív kitöltésével jelezhetik, hogy az oklevelet személyesen vennék át az egyetemen, postai úton szeretnék megkapni, vagy élnek a későbbi időpont nyújtotta lehetőséggel.



A doktoravató ünnepségeken hagyományosan tudományos kitüntetéseket is átadnak, köztük a DE Publikációs Díj elismerést. A pályázati anyagokról, a díjazott publikációkról, az öt nyertes személyéről május 28-i ülésén dönt az egyetem tudományos tanácsa - közölte a sajtóiroda.