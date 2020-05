Koronavírus-járvány

Elárasztották az emberek a Római-partot - képek

A koronavírus-járvány okán hozott járványügyi intézkedések enyhítése hamar éreztette magát Budapesten is, miután nemcsak az üzletek, hanem a vendéglátóhelyek teraszai, kerthelyiségei is megnyithattak. A távolságtartási és higiéniai szabályok továbbra is élnek, ezeket be kell tartani. Az alábbi felvételek a Római parton készültek, még a járvány alatt, illetve az enyhítések után nem sokkal.





MTI Fotók