Koronavírus-járvány

Megnyitnak öt budapesti strandfürdőt május 30-án

Jövő hét szombattól a Palatinus, a Paskál, a Római, a Csillaghegyi és a Pesterzsébeti strand várja a vendégeket, június 15-től pedig a Pünkösdfürdői is. 2020.05.21 14:28 MTI

Öt budapesti strandfürdőt megnyitnak május 30-án, a hatodikat pedig június 15-én - jelentette be a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.



Szűts Ildikó elmondta: jövő hét szombattól a Palatinus, a Paskál, a Római, a Csillaghegyi és a Pesterzsébeti strand várja a vendégeket, június 15-től pedig a Pünkösdfürdői is.



A zárt fürdőket a jelenleg érvényes szabályozás szerint még nem nyithatják meg - tette hozzá.



A strandokon szigorú biztonsági intézkedéseket vezetnek be - hangsúlyozta a vezérigazgató. Kiemelte ugyanakkor: jelentősen csökkenti a strandok befogadóképességét, hogy a látogatóknak személyenként 16 négyzetmétert, a medencékben pedig 4 négyzetméternyi vízfelületet kell biztosítani.



Megkezdték az egyeztetést a Nemzeti Népegészségügyi Központtal, hogy ezt a szabályozást vizsgálják felül az életszerűbb megoldások alkalmazása érdekében - jelezte Szűts Ildikó.