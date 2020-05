Koronavírus

Ajánlásokat fogalmazott meg a munkahelyeknek a népegészségügyi központ

A munkavállalók egészsége érdekében a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ajánlásokat fogalmazott meg a munkahelyeknek - írta a koronavirus.gov.hu szerdán.



Kiemelték: a cégek saját hatáskörükben szabadon dönthetnek a munkahelyi munkavégzés újbóli bevezetéséről. Ugyanakkor amíg a járvány jelen van Magyarországon, fontos a fertőzés elleni óvintézkedések betartása.



Ehhez fogalmazott meg ajánlásokat az NNK. Különösen a sok munkavállalót,, és egy légtérben is sok embert foglalkoztató cégeknél van szükség az óvintézkedések következetes betartására - írták.



A legfontosabbnak azt nevezték, hogy az irodába csak egészséges emberek menjenek vissza. Fokozottan figyelni kell a fertőtlenítő kézmosásra, a felületek fertőtlenítésére és a távolságtartásra. A munkáltatóknak gondoskodniuk kell a helyiségek gyakoribb takarításáról is. A munkahelyen gyakrabban kell fertőtleníteni, takarítani, a számítógépeket, klaviatúrát, kapcsolókat is gyakran kell fertőtleníteni. Lehetőség szerint gondoskodni kell arról, hogy a munkatársak meg tudják tartani egymástól a 1,5-2 méteres távolságot. A zsúfoltságot a munkahelyi étkezdében is kerülni kell, fontos, hogy ott is legyen kézfertőtlenítési lehetőség és a mindenki által használt eszközöket gyakran fertőtleníteni kell.



A távolságtartás mellett fontos a gyakori szellőztetés is: az ablakokat gyakran ki kell nyitni, a szellőztető rendszereket pedig ellenőriztetni.



Emlékeztettek: az Innovációs és Technológiai Minisztérium már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy az otthoni munkavégzésre a munka törvénykönyve nem tartalmaz konkrét szabályokat, így korlátozó rendelkezéseket sem rögzít.



Az NNk kitért arra, hogy a munkáltatóknál egyre népszerűbb a home office intézménye is. Az otthoni munkavégzés részletszabályait a munkáltatók a munkavállalóval kötött megállapodásban rögzíthetik, vagy belső szabályzatukban tehetik megismerhetővé.



A munkahelyvédelmi bértámogatás igénybevételét ezek a foglalkoztatási formák nem befolyásolják, a munkahelyek megőrzését szolgáló segítség távmunka és otthoni munkavégzés után is kérelmezhető - olvasható a tájékoztatóban.