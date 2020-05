Állatkínzás

Országosan lövik a madarakat: két nap alatt hat lőtt beteg a hortobágyi Madárkórházban

A korábbi években mindössze havi rendszerességgel fordultak meg lőtt esetek a hortobágyi Madárkórházban. Az utóbbi hónapokban ez heti 3-4 esetre nőtt, míg az elmúlt 2 napon pedig 6 db lőtt áldozatot láttak el. Köztük védett, nem védett de még fokozottan védett fajok is voltak. Fehér gólya, barna rétihéja, dolmányos varjak, örvös galambok. Nem egy elkövetőről van szó, az ország különböző területeiről származnak az áldozatok. Érkeztek Budapestről, Szekszárdról, és Debrecenből is - írja közleményében a Madárkórház.



Az esetek nagy részében a polgári használatban elterjedt, 4,5 mm-es szoknyás légpuskalövedék volt a madarakban, melyeket lakott területen belül találtak el, tehát a természetkárosítás mellett lakott területen belüli illegális fegyverhasználat, valamint állatkínzás bűntette is felróható a tetteseknek.



A Madárkórházban tegnap éjfél után pár perccel értek véget a műtétek, melynek során a 6 legfrissebb áldozatból eltávolították a lövedékeket, és a rendőrségi feljelentéshez csatolandó bizonyítékokként félretették.



Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján úgy gondolják, hogy jelen esetben "nem csak természetvédelmi, de jelentős erkölcsi és társadalmi problémát is jelentenek a szomorú események".