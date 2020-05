Esélyt sem adtak nekik

Magyarországról érkező kiskutyákat altattak el a svéd hatóságok

A svéd Mezőgazdasági Hivatal parancsára elaltattak 12, Magyarországról származó kiskutyát Svédországban, köztük egy magyar családhoz küldött állatot - írja a Blikk.



Az élő állat szállítására jogosult házaspárt a Dánia és Svédország közötti határon vették őrizetbe.



Az egyik kutya, Molly dr. Bacsek György Svédországban élő unokatestvéréhez került volna, a lapnak Bacsek azt mondta, az unokatestvére a vírus miatt nem tudta repülővel magával vinni a kutyát, így Molly egy kis ideig Bacsekéknél maradt, amíg találtak egy szállítót, egy párt, akik azzal foglalkoznak, hogy Magyarországról Svédországba visznek kutyákat.



"Mi minden papírt beszereztünk Mollynak, ami az utazásához szükséges, az állatorvosi engedélyen át az útlevélig mindene rendben volt. A szállítók még a hatósági engedélyt is beszerezték a szállításhoz. Múlt hét szerdán adtuk át nekik Mollyt" - mondta a férfi.A párt azonban a határon őrizetbe vették, házkutatást is tartottak náluk. A hatóságok pedig elaltatták a kutyákat. Az ottani illetékesel Bacsek elmondása szerint arra hivatkoztak, hogy a tulajdonosok nem írták alá az állatok útleveleit.



"Ez nonszensz, hiszen ha Svédországban vannak, hogyan írják alá Magyarországon az útlevelet?" – fakadt ki a lapnak Bacsek György felesége, Katalin.



A házaspár jelenleg egy svéd ügyvédet keres. A lap megkeresésére sem a konzulátus, sem a külügy nem válaszolt.



A lap azt írja, Svédország három hónaposnál fiatalabb állatokat csak oltással, veszettségtől mentes országból enged be, a kritériumoknak Magyarország és Molly is megfelelt.