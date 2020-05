Meglepő statisztika

Többen haltak meg tavaly, mint az idei év azonos időszakában

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb halálozási adataiból az látszik, hogy a koronavírus-járvány idején hazánkban nem emelkedett az elhunytak száma: 2020 első 16 hetében (április 19-ig) nem tapasztalható jelentősebb kiugrás, 2600-2700 körül ingadozott a halálesetek heti száma - mondta az InfoRádiónak Branyickyné Géczy Gabriella, a KSH népesedés statisztikai osztályának vezetője. Ismertette: ha heti bontásban vizsgáljuk az adatokat, akkor az látszik, hogy 2020 első 11 hetében végig alacsonyabb volt a halálesetek regisztrált száma. Ezt követően március közepétől egy kis mértékű, 6 százalékos halálozási többlet jelentkezik az előző évhez képest.



Ez ugyanakkor részben azzal magyarázható, hogy 2019-ben az év első két hónapjában volt intenzív a szezonális influenzajárvány, és tavaly márciusra már lecsengett, és egy alacsony tavaly márciusi bázishoz képest történt egy kismértékű emelkedés idén márciusban - értelmezte az adatokat Branyiczkyné Géczy Gabriella. Mint mondta, összességében az látszik 2020. első 16 hetében közel 42 ezren haltak meg, és ez 8 százalékkal, mintegy 3,5 ezer fővel volt kevesebb 2019-hez képest.

Nemenként nézve sem jelentkezik komolyabb elmozdulás: az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is magasabb volt a nők halálozásának abszolút száma, az első 16 hétben 20 200 férfi és 21 800 nő veszítette el a életét. Ennek a jelenségnek a hátterében a női népességnek a férfiakéhoz képest fokozottabb elöregedése állhat, és az elmúlt években is hasonlóan alakult a halálozások száma - mondta az osztályvezető. Kor szerint vizsgálva sincsenek kiugró elmozdulások: az elhunytak 45 százaléka a 65 és idősebb nők csoportjához tartozott.



"Tehát elmondhatjuk, hogy sem a kor, sem a nem szempontjából nem tapasztalható kiugró változás a tavalyi évhez képest" - hangsúlyozta Branyickyné Géczy Gabriella.



Mint mondta, 2015-ben, és 2017-ben volt komolyabb influenza járvány, valamint az azt követő években is jelentkezett az szezonális influenza hatása, de ez leginkább az összhalálozások számában mutatkozott meg.



"A haláloki statisztikában az látszik, hogy az idősek körében, és elsősorban légzőrendszer betegségeinél - azon belül is a hörghurut, tüdőtágulat, asztma esetében -, illetve a keringési rendszer betegségeinél jelentkeztek ezek a többlethalálozások.



Kevés esetben írják be az orvosok a halottvizsgálati bizonyítványra az influenzát mint a halálozás alapokát" - ismertette az osztályvezető. Szavai szerint abszolút számot nézve a 2015-ös influenza-járvány konkrét adatait vizsgálva az látszik, hogy 2014-hez képest, ott egy közel ötezres halálozási többlet jelentkezett, amit elsősorban az első 3 hónapban jelentkező influenza-járvány hatásának tudnak be a szakemberek. "Több év volt az elmúlt 5 évben, amikor az influenza-járvány viszonylag intenzív volt, és ezek mindig az év első három hónapjának valamelyikében jelentkeztek" - mondta Branyickyné Géczy Gabriella.



"Havi adatokat vizsgálva látszik, hogy 2015-ben január-februárban volt egy emelkedés, és ilyen emelkedés most, az idei évben egyelőre a számok alapján nem tapasztalható" - tette hozzá.

Halálozási statisztika más országokban A magyar adatokkal ellentétben több országban - kezdve a járvány kiindulópontjával, Kínával, de főképp a járvány által jobban sújtott európai államokban, például Olaszországban, vagy Spanyolországban - nemcsak a hivatalosan koronavírus-fertőzésben elhunytak száma emelkedett drámaian, hanem az összes halálozás száma is. Ezt okozhatta a nem regisztrált koronavírus fertőzés mellett az is, hogy a leterhelt egészségügyi rendszerek kevesebb embert tudtak megmenteni, egyáltalán más betegségekkel ellátni, mint egy átlagos évben. A Financial Times brit üzleti napilap által közölt, az adott országban az összes halálozás heti statisztikáit több évre visszamenőleg összevető elemzés szerint akár 60 százalékkal is magasabb lehetett emiatt a járvány közvetlen, vagy közvetett áldozatainak száma. Lombardiában például 13 ezer haláleset történt az elmúlt közel két hónapban, ami több mint két és félszerese a korábbi évek átlagának és jóval meghaladta a koronavírus akkori 4348 hivatalos áldozatának a számát.