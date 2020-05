Koronavírus

A hétvégén a gyalogosoké a pesti alsó rakpart

A Budapest Restart-programnak megfelelően hétvégére átadják a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak a pesti alsó rakpartot, amelyet szombat hajnalban zárnak le és majd vasárnap éjszaka nyitnak meg újra a gépjárműforgalom előtt - közölte a Főpolgármesteri Hivatal pénteken az MTI-vel.



A rakpartot szombat hajnalban 2-3 óra körül zárják le a gépjárműforgalom elől, a zárás feloldása vasárnap 23 óra körül várható. A rakpart gyalogosoknak történő átadásával a kikapcsolódásra használható közterületeket bővítik - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.



A Főpolgármesteri Hivatal kiemelte, a főváros újranyitása érdekében meghozott intézkedések célja, hogy a zsúfoltság a lehető legkisebbre csökkenjen, de a rakpart használata során a koronavírus-járvány miatt meghozott általános szabályok mellett további előírásokat is be kell tartani.



Kérik, hogy a megnyitott rakpart használata során az emberek figyeljenek arra, hogy útpályáján ne zavarjanak másokat, mindig maradjon egy sáv, ahol ki tudják egymást kerülni a gyalogosok, kerékpárosok. A bicikliseknek 10 km/h-ás a megengedett legnagyobb sebesség.



A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy a rakparton nincs árnyékolt felület, a nyilvános illemhelyek zárva vannak és a vendéglátóhelyek sem nyithatnak még ki. Az alkoholos italok fogyasztása közterületen, így a rakparton sem megengedett.



Kérik továbbá, hogy senki ne hagyjon maga után szemetet a rakparton.



A Margit híd és a Parlament, valamit az Erzsébet híd és Szabadság hid között végig lépcsős rakpart található. A függőleges partfal mentén viszont legyenek óvatosak a rakparta látogatók - hívták fel a figyelmet.



A Főpolgármesteri Hivatal kéri, hogy lehetőség szerint a pesti rakpartot ne gépjárművel, hanem gyalogosan, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel közelítsék meg.



A hétvégén a budai rakparton továbbra is haladhat az észak-dél irányú tranzitforgalom - írták.