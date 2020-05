Koronavírus

Országos tisztifőorvos: újabb egészségügyi ellátásokat vezetnek vissza

A vírus még itt van közöttünk, ezért fontos a kellő óvatosság, de a járványügyi helyzet javulásával hétfőtől újabb egészségügyi ellátásokat vezetnek vissza - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília közölte: ismét elvégezhetők lesznek a tervezhető műtéti beavatkozások, és újraindíthatók az úgynevezett nem népegészségügyi szűrővizsgálatok, így a foglalkozás-egészségügyi, alkalmassági vizsgálatok és az alkalomszerű szűrések, valamint a krónikus és kúraszerű ellátások.



Kiemelte, továbbra is érvényes az, hogy az egyes ellátásokra telefonon kell bejelentkezni, és az adott orvos, ellátó sorolja be a beteget. Hozzátette: ha a páciensnél - az előzetes kikérdezésnél - nem merül fel a fertőzöttség gyanúja, akkor a beavatkozás elvégezhető, ellenkező esetben azonban szükség van a laboratóriumi tesztre a korábbi eljárásrend szerint, és csak ennek negatív eredménye után végezhető el a műtét, beavatkozás.



Müller Cecília szerint elsőbbséget kell élvezzen a szív- és érrendszeri betegek ellátása, ezt a Gottsegen György Országos Kardiológiai intézet koordinálja, továbbá törekedni kell az úgynevezett koronáriaőrzők teljes kapacitásának visszaállítására is.



Kiemelte, a korábban a koronavírusos betegeknek fenntartott ágyak egyharmada felszabadítható. Ugyanakkor továbbra is szükség van arra, hogy fenntartsák az intenzív ágyakat a koronavírus-fertőzött betegeknek, hiszen a vírus, ha csökkenő mértékben is, de még jelen van az országban.



Müller Cecília ismertette: a járványügyi adatok kedvezőek, az új regisztrált megbetegedések és a kórházban ápoltak száma folyamatosan csökken, a gyógyultak száma folyamatosan nő.



A fertőzöttek száma 3417, az aktív fertőzötteké 1688, 58 százalékuk fővárosi és Pest megyei. Kórházban 614 embert ápolnak, közülük 46-an vannak lélegeztetőgépen. A gyógyultak száma 1287, az elhunytaké 442 - közölte.



A vidéki játszóterek újranyitásával kapcsolatban elmondta, mindenképpen ellenőrizni kell az eszközök műszaki állapotát, felületének épségét, és a felületeket rendszeresen tisztítani kell. A talaj fertőtlenítésére nincs szükség, azonban a homokozóban lévő homokot nyitás előtt le kell cserélni, és ezt a szezon alatt többször meg kell ismételni. A szülőknek azt ajánlotta: zsúfolt játszótérre ne vigyék a gyerekeket, és a törlőkendő használata is javaslott. Hazaérkezésnél kezet kell mosni, és a ruhacsere is ajánlott.



A nyári napközis táborokra vonatkozó kérdésre Müller Cecília elmondta, mind a táborok szervezőjének, mind pedig a szülőknek ajánlásokat tesznek közzé ezen táborok minél biztonságosabb működtetésére.

Az országos tisztifőorvos a lelki egészség világnapja alkalmából köszönetet mondott a lelki elsősegély-szolgálatok munkatársainak. Úgy fogalmazott: "tökéletes egészsége senkinek nincs, de amikor a lelki egészségünk meginog, akkor számos esetben segítségre lehet szükségünk". Aki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, vegye igénybe ezeket a szolgálatokat - tette hozzá.



A szakember pontos időpontot nem tudott mondani arra, hogy mikor oldják fel az idősotthonokban elrendelt kijárási és látogatási tilalmat. Emlékeztetett arra, hogy minden negyedik fertőzött és minden negyedik elhunyt ilyen intézmény lakója volt, így "ezzel még várni kell", hiszen a legsérülékenyebb korosztályról van szó - mondta Müller Cecília.