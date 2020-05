Koronavírus

Szijjártó: Japán gyógyszereket ad a vírus kezelésére

Magyarország azon országok között van, amelyeknek Japán ingyenesen biztosít a koronavírus kezelésében eredményesnek mutatkozó gyógyszert - közölte a külgazdasági és külügyminiszter csütörtöki Facebook-bejegyzésében.



Szijjártó Péter kifejtette: telefonon egyeztetett Tosimicu Motegi japán külügyminiszterrel, aki gratulált a járvány magyarországi kezeléséhez.



Köszönetet mondott japán kollégájának, amiért Magyarország azon harminc ország közé kerülhetett, amelyeknek Japán ingyenesen ad - a koronavírusos betegek kezelésében kifejezetten kedvező eredményeket mutató - Avigan nevű gyógyszerből.



A külügyminiszter közölte: 12 200 ilyen tablettát kap Magyarország, ez száz beteg kezelésére elegendő. A Magyarországnak szánt gyógyszereket már legyártották, most a szállítás előkészítése zajlik.



Megjegyezte: jó hír, hogy Japán nyitott arra, hogy a jövőben kutatási együttműködés jöjjön létre ebben a kérdésben ottani és magyar szakemberek között.



Szijjártó Péter kitért arra is, hogy 170 japán vállalat összesen 35 ezer magyar embernek ad ma munkát Magyarországon. E cégek szerepe megkérdőjelezhetetlen a magyar gazdaság teljesítményében, ezért a kormány szerdán úgy döntött, hogy korlátozásmentessé teszi japán üzletemberek, mérnökök és gazdasági szakemberek beutazását Magyarországra - közölte.



Arról is beszámolt, hogy évente száz japán ösztöndíjas tanul Magyarországon, és a japán diákok körében egyre népszerűbbek az orvosi, a zenei és a művészeti képzések, így újabb hallgatók érkezése várható.



A miniszter közölte: megállapodtak abban, hogy a járvány elmúltával közvetlen légi járatot indítanak Tokió és Budapest között, Japán Tocsigi tartománya pedig biztosítani fogja a magyar sportolóknak a helyszíni felkészülés lehetőségét a jövő évre halasztott olimpia előtt.