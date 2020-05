Koronavírus

Közjegyzői kamara: nem lehet megtartani a hagyatéki tárgyalásokat

A koronavírus-járvány miatt továbbra sem lehet megtartani a hagyatéki eljárásokhoz kapcsolódó tárgyalásokat - mondta Parti Tamás, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese csütörtök reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Az elnökhelyettes szerint ugyanakkor van egy alternatív megoldás: a hagyatékátadó végzés tervezetét megkaphatják az örökösök, és erre reagálniuk kell 15 napon belül postai úton vagy a elektronikusan.



A lényeg, hogy aki azt szeretné, hogy a közjegyző átadja a hagyatékot - tette hozzá Parti Tamás -, és egyetértés van az örökösök között, akkor ez az ügy most is elintézhető.



Hangsúlyozta, a hagyatéki eljárás mindig is igényelte az érintettek aktív közreműködését, különösen akkor, ha nem volt végrendelet.



Hozzátette, az eljárás eredményes lefolytatása mindenkinek az érdeke, ezért kérhetik azt is, hogy halasszák el a tárgyalást. A hangsúly a kommunikáción van, így még ebben a helyzetben is fel lehet hívni telefonon a közjegyzőt - mondta Parti Tamás.